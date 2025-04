Članovi kraljičine porodice nakon određenog vremena tugovanja spustili su se pred okupljenim građanima kako bi se pozdravili, a najznačajniji trenutak bio je kada se pojavio nekadašnji Fab Four – princ Vilijam, Kejt, princeza od Velsa, princ Hari i Megan Markle. Tužna situacija nije nimalo smirila tenziju između nekad složne braće, koja do pred smrt bake nisu razgovarala godinu dana. I sama Kejt će kasnije priznati kako je to bila najteža stvar koju je morala da uradi.