"Bilo je to samo nekoliko nedelja pre nego što je umro. Nije želeo da svi, pogotovo ne sva deca, znaju koliko je loše. Izrazili smo ljubav jedno drugom i to je bilo to. Nikada to neću zaboraviti. Moj otac je želeo da bude zamrznut. Ono što je najviše želeo bilo je da naučnici pronađu način da on umre i onda ga vrate za nekoliko decenija", ispričala je.