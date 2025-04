Glumac Bil Mari osvrnuo se na optužbe zbog kojih je 2022. otkazano snimanje filma Being Mortal. Naime, glumca su optužili da se neprikladno ponašao te da je jednu ženu na setu poljubio u usta preko maske koju je nosio zbog korone.

"Ne prođe predugo da ne razmišljam o tome što se dogodilo. Svi smo nosili maske i zaglavili smo u jednoj sobi slušajući neku ludu scenu. Ne znam što me nateralo na to. Već sam nekome napravio isto i mislio sam da je smešno", komentarisao je glumac u razgovoru za New York Times.