Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kraljica Elizabeta, kralj Čarls, princ Vilijam, princ Džordž Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kompanija Harbottle & Lewis zastupala je kraljevsku porodicu u brojnim osetljivim situacijama, uključujući i skandal s hakovanjem telefona od strane tabloida News of the World. - Vilijam je želeo da krene svojim putem. Nije hteo da nastavi da koristi očeve advokate. Jednostavno je tako. Želi da bude svoj čovek - rekao je jedan izvor za britanske medije, dok je drugi dodao: - Vilijam želi da radi stvari drugačije od svog oca i želi da se vidi da ih radi drugačije - tvrde.

Foto: PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Princ Vilijam i kralj Čarls Foto: PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tokom razvoda, Dajanin pravni tim, predvođen Džuliusom, obezbedio joj je značajne ustupke, uključujući zadržavanje apartmana u Kensingtonskoj palati, pravo na korišćenje aviona kraljevske porodice te korišćenje državnih apartmana u palati Sent Džejm za službene prijeme. Veza između Džuliusa i princa Vilijama nije nova. Džulius je bio jedan od osnivača i poverenika Memorijalnog fonda princeze Dajane od Valesa (Diana, Princess of Wales Memorial Fund) sve do njegovog zatvaranja 2012. godine, blisko sarađujući s princem na očuvanju majčine ostavštine. Neki izvori čak navode da je Dajana imala toliko poverenja u osnivača kompanije, Lorda Mishcona, da mu je poverila svoje strahove o mogućoj nameštenoj "nesreći".