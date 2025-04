Josip i Spasa

Josip je čovjek kratkog fitilja, majka Spasa kaže da je "drndav". Tu sam riječ čuo samo od mame (ona je voljela izmišljati riječi), ali znam šta to znači. Mnogo smo se puta moj dvije godine mlađi brat Ivan i ja uvjerili da je Josip "drndav." Zadnji put smo to osjetili kad je nakon posla bos nagazio na cijelu diviziju plastičnih vojnika razbacanih po podu dnevne sobe.

Oberderdingen

Mikrofon pod nos

Gastarbajterska priča

Tuzla

Ju-rok

Smrt oca

Kuća na brdu

Sa 16 godina na autobusnoj stanici do škole upoznajem suhonjavog momka u kožnoj jakni s nekim zajebanim bedžom. Kaže da se zove Zoran. Sprijateljujemo se, a on kaže da svira gitaru, a ja lažem da dobro pjevam. Pozivam ga kod sebe kad god hoće doći, meni paše bilo kad jer živim sam u kući.

Bend

Jednu večer mi dolazi Zoran s litrom crnog vina i idejom da prepjevamo "Spiders in the Dressing Room" od Toj dolsa, u jednoj pripitoj večeri tako nastaju "Bubašvabe", naš prvi pravi hit.

Prva ploča i studije

Sviramo sve više i više i na kraju se sve ćešće događa da ja majci posuđujem novce kad dođe iz Njemačke preko praznika. To, naravno, jako godi mom egu. Ključni trenutak se dogodio '92, kad nam prilazi renomirani muzički kritičar Sale Dragaš s pitanjem da li želimo da nam izda album za "Kroacija rekords", to jest bivši "Jugoton". Bio je to isti čovjek koji nam je navodno na gitarijadi NAVIS dao nula bodova, ali kako ni on više nije mogao ignorirati činjenicu da smo već prerasli u klupsku atrakciju, a mi bili presretni da nas neko želi izdati i prodati, samo smo klimali glavom i mahali repom. Negdje te godine upisujem studij njemačkog i engleskog jezika i između predavanja jurim u studio snimati svoju prvu ploču.