Melanija Tramp uputila se u Rim dan pred sahranu pape Franje , zajedno sa suprugom Donaldom Trampom. Kao što je 2017, kada se srela sa pokojnim poglavarom, nosila crnu odeću i veo u istoj boji, tako se i juče pojavila u tom modnom maniru koji nadmašuje polje stila, zbog simbolike i protokola koji je uglavnom ispoštovan. Supruga Trampa je nosila adekvatan veo, prikladnu crnu odeću, nije na njoj bilo suvišnog nakita, kako protokol Vatikana i nalaže. Jedino je prekršila pravilo sa visokim štiklama jer je poželjno na ovakvim doghađajima nositi obuću sa nižom petom. Ipak, pravila nisu sasvim stroga kako je to izjavio ranije predstavnik Svete stolice.

Fotografiju opisuju i kao pravu ilustraciju njihovog braka o kojem se često piše da je pri kraju, ali do razvoda nikako da dođe. Melanija Tramp, koja je juče bila na visini zadatka, govorila je ranije da je tokom prvog mandata svog supruga bila izložena velikom uznemiravanju na mrežama. a jedan od razloga bila je navodna kriza u njenom braku i njeno uvek namršteno lice pored Trampa kog takođe kritikuju: "Zašto se on pojavio kada je papa Franja podržavao sve ono što on odbacuje - LGBT populaciju, siromašne, imigrante?".