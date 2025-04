"Čarls možda trpi ovo, ali Vilijam neće. On prezire i mrzi Harija i Megan svim svojim bićem, veruje da su izdali sve za šta se njihova porodica zalaže i pomisao da koriste kraljevski status kao podsetnicu će ga razbesneti", rekao je izvor za Daily Beast, navodno referišući se na to što Megan koristi titulu kako bi promovisala svoje proizvode brenda "As Ever".