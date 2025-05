Britanska pevačica Lili Alen šokirala je javnost kada je u jednom intervjuu otkrila da je izgubila nevinost sa samo 12 godina. Njen otac, inače glumac i muzičar Kit Alen, bio je potpuno van sebe kada je to saznao — toliko da je odmah pozvao policiju.

Lili je ispričala da se sve dogodilo tokom porodičnog odmora na koji je otišla sa s ocem i mlađim bratom Alfijem. U to vreme, Kit je neko vreme mislio da je Lili nestala, a zabrinutost se brzo pretvorila u paniku.

"Probudila sam se i policija je bila po celom hotelu. Bukvalno su češljali celu plažu i ispitivali ljude da li su me možda videli. Nisam im imala srca da kažem - ne, nisam oteta samo sam izgubila nevinost. Sve je to bilo pomalo traumatično i tada neko vreme nisam imala intimne odnose", dodala je.

Prema zakonu, intiman odnos s detetom mlađim od 12 godina smatra se silovanjem. To znači da deca tog uzrasta nikada ne mogu pristati na odnos i zbog toga se on smatra zločinom. Nije poznato koliko je dotični muškarac tada imao godina.

Odnos sa tatinim drugom

S druge strane, za pevačicu je dodatna trauma bila to što je imala odnos s tatinim slavnim prijateljem samo dve godine kasnije, kad je imala 14. Taj incident je detaljno opisala u svojoj autobiograifji "My Thoughts Exactly", u kojoj je optužila svog oca da je sve pretvorio u šalu.