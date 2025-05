Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Yes / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Šta je Megan Markl radila osoblju palate?

Burna reakcija princa Vilijama

Vilijamova reakcija proizašla je iz činjenice da se u kraljevskoj porodici zaposleni tretiraju "kao članovi porodice" , tvrdi Lejsi. Koliko je to tačno, teško je reći, ali poznato je da je Pol Barel, batler princeze Dajane, bio jedan od njoj najbližih ljudi i čuvar mnogih njenih tajni. I sam princ poznavao je mnoge među onima koji su navodno bili žrtve zlostavljanja.

Narušeni odnosi između prinčeva

On je to prvi put i sam javno spomenuo u dokumentarcu "Hari i Megan: Afričko putovanje", rekavši kako imaju #dobre i loše dane". Do 2020. godine napetosti su se produbile, a početkom te godine princ Hari i Megan Markl objavili su da napuštaju kraljevske dužnosti i sele se u Sjedinjene Američke Države.