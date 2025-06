Ključan je bio iskren razgovor sa ocem. Čarls, koji je i sam iskusio slične pritiske, razumeo je sinove strahove. – Ne mislim da sam bio nostalgičan za domom. Više sam bio uplašen – priznao je kasnije Vilijam. – Moj otac je to razumeo... Mnogo smo razgovarali i na kraju sam shvatio da moram da se vratim – otkrio je. Nakon tog razgovora, Vilijam je odlučio da ostane u Sent Endruzu, ali je napravio promenu koja mu je olakšala prilagođavanje: umesto istorije umetnosti, upisao je geografiju. Ova odluka, donesena u teškom trenutku, pokazala se sudbonosnom.

Da je Vilijam tada odlučio da napusti Sent Endruz, istorija britanske krune bila bi drugačija, a on možda nikada ne bi upoznao Kejt Midlton. Sudbina je htela da ostane, a upravo je na tom univerzitetu zapazio svoju buduću suprugu, najpoznatije na studentskoj modnoj reviji gde je Kejt hrabro prošetala pistom. Ipak, njihov prvi susret dogodio se pre te revije. Kejt je navodno pritekla Vilijamu u pomoć, spasivši ga od napadnog studenta, a on se tada našalio da mu je ona devojka, ne sluteći da će to postati istina.