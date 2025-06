— Pomalo sam svuda — najviše u pozorištu, a onda žena i ja odemo do Despotovca, u prirodu, na dan-dva, pa se opet vratimo u Beograd. Mi to nikada nismo izbegavali. Kada su ovakve vrućine, volimo da pobegnemo iz grada. Leti više volimo da idemo na planinu nego na more — ispričao je Goncić.