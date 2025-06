Kako prenosi Page Six, Džoan Lundberg , tada samohrana majka dvoje dece, upoznala je Kenedija 1956. godine, kada je imala 23, a on 39 godina. Prema njenim rukopisima i dnevnicima koji su podeljeni s autorom knjige, njihova romansa je počela u Kaliforniji. On je bio već oženjen Džeki Kenedi , a ona mlada žena koja, kako tvrdi, "nije mogla da odoli njegovom šarmu".

"On bi podigao čitavu sobu svojom prisutnošću. Ljudi su se stalno motali oko njega. Mislila sam da je to zato što je političar, ali shvatila sam da je to jednostavno on - Džek”, napisala je Lundberg.