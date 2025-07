Anica je za ovu posebnu priliku odabrala elegantnu dugu haljinu u bronzanobraon nijansi, koja je bila na tanke bretele, imala dubok dekolte, a cela je bila u šljokicama. Nije izostao ni dubok šlic, pa su do izražaja došle i njene duge, vitke noge. Od nakita je ponela diskretne zlatne minđuše, a ceo stajling je zaokružila zlatnim sandalama visokih potpetica i elegantnom torbicom u šampanj boji sa štrasom.

- Film je timski san. meseci rada, znoja, suza, ljubavi. Od prvog kadra do prmeijere - sve za jedan trenutak koji diše sa publikom. Glamur je samo trenutak. Ali aplauz... on je pravi dar. Igrati u filmu je privilegija. Pokloniti se publici - to je čast - napisala je Anica u objavi na Instagramu uz fotografije sa festivala.