“Imamo različite stavove, ali se slažemo. Mislim da je on stvarno divan čovek, slažemo se, on se malo više bavio merama ograničavanja (zaštita životne sredine) nego ja”, rekao je Tramp.

Donald Tramp je ranije bio u ne tako dobrim odnosima sa dvorom, kako piše The Mirror. Jednom prilikom je Čarlsa nazvao "princ kitova" (prince of Whales) umesto princ od Velsa kako je tada glasila njegova titula.

Te slike su izazvale svetski skandal, a prema knjizi Kristofera Andersena iz 2022. "The King: The Life of Charles III", Donaldovi otvoreni komentari razbesneli su Čarlsa, Vilijama i Harija.

"Nije pomoglo to što je Tramp agresivno progonio princezu Dajanu nakon njenog razvoda - uvertire koje su bile odbijene, kasnije je u radijskom programu tvrdio da je može da "ima se*s sa njom ako to on želi", ali samo ako ona bude negativna na HIV", navodi Anderson u svojoj knjizi, prenosi The Mirror.