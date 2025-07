"Znate, ti ljudi… Oni me ne poznaju. Ljudi koji tako govore, jednostavno me ne poznaju."

"Znate šta, ne možete spavati s lepim stvarima, zagrliti ih ili razgovarati s njima – s lepim stanom, lepim avionom, lepim automobilima, lepim kućama – ne možete to raditi. Možete se osećati vrlo prazno. I ako neko kaže: 'S tim si čovekom jer je bogat i slavan,' taj me ne poznaje."

“Imam svoje ‘da’ i ‘ne’”

" Možda me neki ljudi vide samo kao suprugu predsednika, ali ja stojim čvrsto na sopstvenim nogama. Nezavisna sam. Imam svoje misli. Imam svoje 'da' i 'ne'."

"Ne slažem se uvek s onim što moj suprug govori ili radi i to je u redu. Dajem mu svoje savete, a on ih ponekad posluša, ponekad ne – i to je isto u redu."