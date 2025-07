Rambo je odmah svoje fanove obavestio i to javno.

- Rambo Amadeus je nazvao Bajagu i rekao danema razloga da nastupa. Rekao je: Ako ti nisi podoban - ni ja nisam. To je muzička solidarnost. Mislim da je to trenutna situacija koja će sigurno proći za mesec dana... Imamo još pet gradova koji su potpisali ugovor u Hrvatskoj... Moglo bi biti kritično ako i tih pet gradova otkažu, a nadamo se da se to neće dogoditi - rekao je Bajagin menadžer Dragoslav Gane Pecikoza za dnevnik.hr.