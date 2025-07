Dok svetski mediji nagađaju jesu li Melanija Tramp i njena naklonost Ukrajini zaista zaslužni za laganu promenu američkog stava prema Putinu i ratu u Ukrajini, prva dama uveliko reklamira "budućnost izdavaštva", audio-verziju svoje biografije "Melania" objavljene prošle godine u septembru. Knjiga je, očekivano, dogurala do statusa bestselera iako su je mnogi kritičari, i amateri i profesionalci, opisali razočaravajućom, čudnom, dosadnom...

"Dve godine nakon što sam se preselila u Ameriku, jedne večeri u septembru 1998, dok sam se se raspakivala u svom stanu nakon napornog puta u Pariz, zazvonio je telefon. Bila je to moja prijateljica. ‘Moj dečko organizuje zabavu u Kit Kat Clubu sutra uveče‘, rekla je. ‘Molim te, dođi.‘"

"Videla sam da moja prijateljica nekome maše. Kad sam se okrenula, primetila sam muškarca i atraktivnu plavušu kako nam prilaze. ‘Ja sam Donald Tramp,‘ rekao je. Prepoznala sam to ime, znala sam da je biznismen ili slavna osoba, ali ne mnogo više od toga. Pružio mi je ruku. ‘Zdravo‘, odgovorila sam. ‘Ja sam Melanija.‘ Oči su mu bile pune znatiželje i zainteresovanosti, i iskoristivši priliku, seo je do mene i započeo razgovor. Pitao me o mom životu u Njujorku, o mojoj domovini Sloveniji, o putovanjima po svetu".