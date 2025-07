"To je nulta godina, godina korone, bio je jedan februar, i ja sam čekala da izađe serija 'Tajkun', i da počne da se radi 'Kus petlić'. Čekam da ćerkica napuni godinu dana, to je godinu dana od carskog reza, suprug i ja možemo da radimo na drugom detetu. I kažem mužu jedne večeri koliko sam srećna. Posle deset dana, pojavi se neka kuglica ispod pazuha, mislila sam da je mastitis, jer sam još uvek dojila", započinje priču Minja o trenutku koji ju je zatekao nespremnu, pa nastavlja:

"Jedan pregled, drugi, treći, peti i to jutro kada idem na premijeru u MTS dvorani, prvo idem u Novi Sad kod radiologa. Onda mislim - šta gledaju već toliko, samo da stignem na premijeru. A onda kreće 'žurka'! To mi je zapravo bilo najteže shvatiti. Sad kad sam taman srećna, šta ćemo sad?Ja odo', ne?"

"Moja prva reakcija je bila bes, ovako baš strašan, strašan bes. Nisam ni stizala da plačem od ljutnje, i onda tako lekari.... E sad, to je za Crnogorca verovatno možda najteži korak - biti pokoran, poviti malo glavu pred tim događajem, resetovati se i 'ajmo sad da vidimo o čemu se radi. Kada je iscurila ta ljutnja, kada sam se osetila i nemoćno i slabo, onda je mozak krenuo drugačije da razmišlja. Onda sam naišla na jednu rečenicu koju često ponovim i nadam se da će nekome značiti: A šta ako to nešto nije poslato da me ubije, nego da me spasi? I onda već kad čovek zameni perspektivu u glavi, počinje drugačije da gleda na to. Usred korone ja nisam bila ni uspaničena, ni uplašena, imala sam svoj cilj i ka njemu išla, u međuvremenu sam bila vrlo svesna da neke strane u mom karakteru, doživljavanju stvarnosti, reagovanju, nisu dobre za mene i štete mi", objašnjava glumica.