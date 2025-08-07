Slušaj vest

Leto je vreme za dobru muziku i očuvanje prirode. Muzičke zvezde Rimski, Korona, Vojaž, Zera, Xenny, Biba, Devito, Mahrina, Lea Dobričić, Mladen Tomić spremni su za još jedan muzički festival u srcu Vojvodine.

U pitanju je “Green Future Festival” koji spaja muziku i prirodu. Od 14. do 16. avgusta u Senti će biti održana manifestacija koja spaja komercijalnu muziku i prirodni ambijent i šalje snažne ekološke poruke.

Green Future festival i ove godine okuplja hiljade mladih u senćanskoj Narodnoj bašti.

Festival, koji već više od decenije promoviše održive vrednosti kroz umetnost i zajedništvo, predstavlja jedno od najznačajnijih letnjih okupljanja mladih u Vojvodini.

Nastao 2013. godine iz potrebe da se ponudi alternativa urbanoj vrevi i zagađenim festivalima, Green Future je od lokalnog entuzijazma prerastao u prepoznatljiv regionalni brend.

Nakon godina izazova, rasta i pandemijske pauze, festival se 2022. godine vratio u Sentu, mesto svog nastanka i od tada svake godine beleži sve veći odziv publike i partnera.

Festival koji živi s prirodom

Ono što Green Future izdvaja jeste njegovo prirodno okruženje. Umesto betona i asfalta, bina se postavlja među drvećem, uz reku i pod otvorenim nebom.

Festival kombinuje savremeni zvuk muzike s mirom i lepotom prirode, stvarajući prostor za istinsku povezanost sa sobom, drugima i planetom.

Ekologija nije trend, već suština, pa Green Future festival ne samo da govori o zaštiti životne sredine, on to živi.

Na licu mesta koristi se sistem povratnih čaša, biološki razgradive konfete, selektivno odlaganje otpada, reciklažne instalacije i digitalna aplikacija Green Wallet za bezgotovinsko i bezpapirno plaćanje.

Festival aktivno podstiče posetioce da razmišljaju odgovorno i ponašaju se održivo, jer svaki pojedinac ima moć da doprinese promeni.

Podrška zajednice i partnera Green Future ne bi bio moguć bez podrške ključnih partnera, među kojima se ističu: Opština Senta, brojne firme iz sektora pića, kao i lokalni preduzetnici.

