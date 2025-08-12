Slušaj vest

Princes Andre (18), ćerka poznate starlete Kejti Prajs i Pitera Andrea, po prvi put je otvoreno govorila o teškom odrastanju, burnom razvodu roditelja i posledicama koje oseća i danas.

U prvoj epizodi svog ITV showa "The Princess Diaries", koja je emitovana u nedelju uveče, otkrila je kako je još kao devojčica “imala previše toga na svojim leđima”, dok se nosila s majčinim "mračnim periodom" nakon raspada braka s Kiranom Hejlerom 2018. godine.

"Mama je bila slomljena i prošla je kroz mračan period. To su bile stvari koje deca ne bi trebalo da vide. Kad nam je bila potrebna, nije bila tu, jer je imala svoje probleme", ispričala je Princes, prisećajući se kako je imala tek 10 godina kada se par rastao.

Kejti je tada otvoreno govorila o pokušaju samoubistva i o tome kako je posegnula za drogom i alkoholom kao mehanizmom bega. Princes kaže kako to nije mogla da podeli ni s ocem jer su "odrastali u situaciji u kojoj se roditelji nisu podnosili".

"Nisam izlečena, niti sam se potpuno oporavila od toga. Mama mi se izvinila, iako nikad nisam tražila izvinjenje. Ali to što je priznala da je pogrešila i shvatila da mora da nas stavi na prvo mesto, puno mi znači. Danas je ona moja najbolja prijateljica", dodala je.

Haotičan život između dva doma

Princes je otkrila da su kod mame “pravila bila retka”, dok je kod oca vladao red.

"Kod mame je bilo: idi da spavaš kad hoćeš, jedi šta hoćeš", prisetila se.

U emisiji je dotakla i tamnu stranu društvenih mreža. Dok je imala 17 godina, primala je, kaže, "odvratne" poruke od starijih muškaraca. Neke su se odnosile na “slike stopala”, a drugi su pitali: "Jesi li sada konačno punoletna?" To je šokiralo njenog oca Pitera.

"To mi je izazvalo mučninu u želucu. Mrzim to, jer ona je i dalje moje dete", poručio je.

Kejti o svom slomu

Kejti Prajs je prošle godine otkrila da je 2018. "dotakla dno" nakon razvoda od Hejlera, te da je pokušala da okonča svoj život. Završila je na lečenju u privatnoj klinici, gde joj je dijagnostikovan ADHD.

"Nisam zavisnica, ali tada sam kokain koristila da potpuno otupim", rekla je Kejti, dodavši kako je taj period promenio njeno poimanje života.

Princes, koja je danas influenserka, priznala je da je bila izuzetno nesigurna zbog izgleda, posebno nosa i usana, ali da ju je upravo majka savetovala da ne ide pod nož.

"Mama je prošla mnogo operacija, ali meni je rekla da sam lepa takva kakva jesam."

U nastavku šoua gledaoci će pratiti i njen 18. rođendan, koji je organizovao otac, dok je Kejti bila van zemlje. Uprkos nagađanjima o porodičnom sukobu, Princes tvrdi da "nema nikakvog razdora ni s jednim roditeljem".

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

