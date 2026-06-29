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Muzička legenda Gabi Novak preminula je 11. abgusta 2025. u 89. godini, samo dva meseca nakon što je iznenada u 53. preminuo njen sin Matija Dedić. Pre nekoliko godina govorila je o svom detinjstvu i nesrećnim godinama jer je bio početak Drugog svetskog rata. Gabina majka bila je Nemica, a Gabi se rodila u Berlinu.

Imala je 3 godine kada je s roditeljima došla u Zagreb, a onda su je poslali na Hvar kod bake i dede, kako bi bila na sigurnom. Oca su joj pred kraj rata pogubili, bez ikakvog objašnjenja, a ona je nakon toga godinama živela u maloj sobi s mamom, koja u Zagrebu nakon rata nikako nije mogla da nađe posao.

U galeriji pogledajte fotografije Gabi Novak:

1/11 Vidi galeriju Gabi Novak Foto: Beta Tomislav Pavlek, Aleksandar Jovanovic Cile, Dragan Kadić

"Mislim da te takvo odrastanje očeliči, ali i nauči da poštuješ i znaš dobro da proceniš svoje životne etape, prihvataš i dobro i zlo i sudbinu, drugačije razmišljaš o tome, ne zalećeš se...", pričala je Gabi, piše Večernji list. Kada je odrasla, upisala je Školu primenjene umetnosti jer je bila likovno nadarena, ali imala je i prijatan glas, pa je likovima u crtanim filmovima pozajmljivala glas. Tada ju je čuo Bojan Adamič, slovenački kompozitor filmske muzike i dirigent, i tako je započela njena muzička priča. Ubrzo nakon toga je na probi Zagrebačkog festivala upoznala Arsena Dedića.

"Upoznao nas je Mario Boljuni. A Arsen je rekao: 'Nemoj ti meni da pričaš, valjda ja znam ko je Gabi Novak. Imao sam već u svojoj svesci u Šibeniku ‘58. zalepljenu njenu sliku.' I on je tu svesku doneo na iduću probu. Odmah sam znala da ćemo biti divni prijatelji i vrlo bliski. To nas je i vodilo čitavog života, do naše odluke da uopšte krenemo zajedno – jer mi smo u jednom času zapravo odlučili da se to formira u nešto ozbiljnije, shvatili smo da je to to. Rodio nam se Matija ‘73. i onda smo se venčali, Arsen je rekao da se nećemo venčati 'dok mu ja ne rodim dite', zamislite... Rekao je: 'A još ako bude muško, onda si moja do kraja života'", pričala je kroz smeh.

U galeriji pogledajte fotografije Matije Dedića:

1/5 Vidi galeriju Matija Dedić Foto: Kurir/T.I.

Sin Matija stasao je u vrlo talentovanog i cenjenog muzičara, a mamu Gabi je uveo u novu etapu života nakon što se vratio s akademije u Gracu.

"Ja sam bila pevačica, osvajala nagrade, bila priznata, sve to zajedno je bilo divno... Međutim, vrtela sam se u jednom krugu i znala sam da tu mora da bude još nešto. Matija je ovako rekao: 'Gledaj, mama, idemo da napravimo nešto. Da se ne vrtiš stalno po toj zabavnoj muzici, ja znam sjajne mlade muzičare.' Oslobodila sam se zahvaljujući Matiji i tim sjajnim mladim muzičarima. S njima sam otkrivala da mogu još nešto, oni su bili moj vetar u leđa, otvarali su mi neke nove puteve. Došla sam na ono što je negde u dubini bio cilj mog života i dugih 60 godina na sceni. I zapravo sebi umišljam da sam u zadnjih deset godina postigla to da sam ja sebi kompletna. I kad radim s Matijom svoje solističke koncerte, onda tek osećam tu bliskost i tu sreću... I znam da će tih sat i trideset minuta biti nešto najlepše što čovek može da podeli sa svojim detetom i s jednim divnim izgrađenim umetnikom. To je bila ta misija koju sam ja konačno dosegnula", zaključila je tada legendarna Gabi.

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