Na društvenim mrežama od juče širi se objava kojom se poziva na okupljanje kod Terazijeske česme danas u Beogradu u čast Arsena i Matije Dedića i Gabi Novak, koja je juče preminula. Građani su pozvani da zapale sveće i ostave cveće, kako bi odali počast umetnicima koji su ostavili neizbrisiv trag na muzičkoj i kulturnoj sceni bivše Jugoslavije.

"Dragi prijatelji, Beograd se sutra u 20.30h okuplja kod Terazijske česme da u znak sećanja na Arsena, Matiju i Gabi zapali sveće i ostavi cveće, kao i zbog silne ljubavi i lepote koju su decenijama nesebično delili sa nama.

Dedići su bili čitav svemir lirskog utočišta za sve nas, čineći jedno veliko srce koje nikada neće prestati kucati - jer su bili veći i od sebe i nas i Jugoslavije.

Njihovim odlaskom se završila jedna epoha, ali nije svet koji su stvarali - onaj lepši i bolji svet koji ne sme postati nostalgija već život.

Pozivam vas da se sutra okupimo u što većem broju kako bismo Dedićima tamo negde poslali makar isto onoliko ljubavi i lepote kojom su oni nas obasipali."

