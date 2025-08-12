Slušaj vest

Kejt Midlton i princ Vilijam neće se pridružiti kralju Čarlsu i kraljici Kamili na sledećoj javnoj dužnosti, obeležavanju 80. godišnjice od pobede nad Japanom.

Kraljevska porodica potvrdila je da će stariji članovi monarhije prisustvovati proslavi 15. avgusta, ali među njima neće biti Kejt i Vilijam. Naime, ovog petka obeležiće se kraj Drugog svetskog rata širom sveta.

U galeriji pogledajte fotografije poslednjeg pojavljivanja Kejt Midlton:

Kralj Čarls će ujutro uputiti audio poruku kako bi obeležio ovaj istorijski datum. Potom će monarh i kraljica Kamila prisustvovati komemoraciji u Nacionalnom memorijalnom arboretumu. Nakon nacionalne službe, koju organizuje Kraljevska britanska legija u partnerstvu s vladom, sledi prijem, a kralj i kraljica imaće priliku da se sretnu veteranima Drugog svetskog rata.

Ostali visoki članovi kraljevske porodice, uključujući vojvodu i vojvotkinju od Edinburga, takođe će ove nedelje biti zauzeti javnim dužnostima. Međutim, ne očekuje se da će Kejt i Vilijam učestvovati u bilo čemu ove nedelje.

kraljevski par na Uskršnjoj liturgiji Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / AFP / Profimedia

Vojvotkinja od Edinburga sastaće se s veteranom Drugog svetskog rata Džimom Vrenom, koji je služio na ratnom brodu Repulse kada je zarobljen i držan na Sumatri do kraja rata.

Na Dan pobede nad ratom, princ Edvard i Sofi prisustvovaće službi u Edinburškom dvorcu, koju organizuje Kraljevska britanska legija Škotske. Potvrđeno je da će vojvoda i vojvotkinja od Glostera prisustvovati službi u katedrali u Norviču. Par će se zatim pridružiti drugoj komemorativnoj službi posvećenoj deci i porodicama ratnih zarobljenika Dalekog istoka u Safoku.

Događaji u pomen na 80. godišnjice Dana pobede nad ratom zaključiće se prijemom za veterane u dvorcu Vindsor kasnije na jesen.

