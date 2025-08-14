Bred Pit ima novu kuću nakon provale: Pogled je vredan je milion dolara i ima najviši sistem bezbednosti
Holivudska zvezda Bred Pit postao je vlasnik raskošne vile u Holivud Hilsu, svega nekoliko nedelja nakon što je otkriveno da je njegova obližnja kuća bila meta provale.
Prema pisanju The Wall Street Journal-a, Pit (61) je 5. avgusta zatvorio kupovinu španskog stila vile sa šest spavaćih soba i 7,5 kupatila, izdvojivši 12 miliona dolara.
Tragično, samo dan kasnije, objavljeno je da je glumčeva majka Džej Eta Pit preminula u 84. godini. Pit je bio izuzetno vezan za majku, koja ga je pratila na mnogim premijerama i postala prepoznatljiva figura na crvenom tepihu.
Imanje sa vrhunskom privatnošću i pogledom na Los Anđeles
Nova Pitova vila smeštena je u prestižnom naselju Outpost Estates, iza visokih kapija, sa dvorištem od ručno postavljene cigle i bujnom kalifornijskom vegetacijom koja pruža potpunu privatnost.
Karakteristike vile:
- Pogled na ceo Los Anđeles sa ogromne terase na drugom spratu
- Bazen na uzdignutom nivou sa sunčalištem
- Dramatičan dvostruki foaje i otvoreni dnevni prostor
- Kamenim kaminima, unikatnim staklenim lusterima i ručno rađenim policama
- Sigurnosni sistem najvišeg nivoa
Sumnjiva provala u staru kuću
Ovo je druga Pitova kupovina u Los Anđelesu u poslednje dve godine. U 2023. je pazario midcentury modern kuću u Los Feliz-u za 5,5 miliona dolara, koja je u junu 2025. bila meta provale.
Pogledajte u galeriji fotografije: Bred Pit i Ines de Ramon na premijeri filma "F1" u Londonu
Policija je 25. juna odgovorila na alarm u objektu i otkrila da su provalnici preskočili ogradu, razbili prozor i pretražili kuću. Izvori tvrde da su napravili “pravi haos” tražeći dragocenosti. Pitt je tada bio u Londonu na premijeri filma "F1: The Movie".