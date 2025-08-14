Slušaj vest

Prva dama SAD Melanija Tramp pokrenula je pravnu akciju protiv Hantera Bajdena, sina bivšeg predsednika Amerike Džoa Bajdena, zahtevajući odštetu od milijardu dolara zbog lažnih tvrdnji o njenoj vezi s osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom.

Advokat Melanije Tramp, Alehandro Brito, uputio je 6. avgusta oštro pismo Hanteru Bajdenu i njegovom pravnom zastupniku Ejbu Lauelu, dajući im rok od 24 sata za povlačenje spornih izjava.

Reč je o kontroverznoj izjavi koju je Hanter Bajden dao 5. avgusta u emisiji na Channel 5 s voditeljem Endruom Kalaganom, a u kojoj je tvrdio da je Džefri Epstajn upoznao Melaniju s budućim predsednikom Donaldom Trampom.

"Dobro su se poznavali, provodili su ogromnu količinu vremena zajedno", rekao je Bajden nadovezujući se na odnos Trampa i Epstajna. "Prema njegovom biografu, Džefri Epstajn je upoznao Melaniju - tako su se prva dama i predsednik upoznali."

Ove tvrdnje Bajden je preuzeo od autora Majkla Volfa, koji je slične nepotkrepljene optužbe izneo u podkastu "Daily Beasta" krajem jula.

Pravna pretnja

"Ove lažne, omalovažavajuće, klevetničke izjave izuzetno su skandalozne", navodi se u pismu prve dame, koje je prvi objavio Fox News. Brito je optužio Bajdena da je iskoristio "ogromnu istoriju trgovanja imenima drugih za ličnu korist" kako bi privukao pažnju na sebe.

Advokat je upozorio da će, ukoliko Bajden ne ispuni zahteve, gospođa Tramp biti primorana da "sprovodi svoja zakonska prava, uključujući podnošenje tužbe za više od milijarde dolara štete".

Prema pismu, sporni video široko je distribuiran kroz digitalne medije, a ponovo su ga objavili medijske stranice s milionima pratilaca, što je "prouzrokovalo gospođi Tramp ogromnu finansijsku i reputacijsku štetu".

Predstavnica za medije Istočnog krila Bele kuće, Nik Klemens potvrdila je da "advokati prve dame Melanije Tramp aktivno obezbeđuju neposredna povlačenja i izvinjenja od onih koji šire zlonamerne, klevetničke laži".

Stigle i reakcije

"Daily Beast" se već izvinio za objavljivanje Volfovih nepotkrepljenih tvrdnji, dok je i dugogodišnji demokratski strateg Džejms Karvil prošle nedelje povukao slične komentare iz svog podkasta.

"Pogledali smo na šta su se žalili, skinuli smo video i uredili te komentare. Takođe povlačim te izjave i izvinjavam se", rekao je Karvil.

Hanter Bajden, koji je u poslednje vreme često u medijima nakon što mu je otac napustio Belu kuću, poznat je po kontroverznim nastupima. U istoj emisiji na Channel 5 objašnjavao je postupak proizvodnje krek kokaina, a nije se ni ustručavao da koristi vulgarni rečnik.

(Kurir.rs/ Tportal)

