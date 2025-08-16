Slušaj vest

Nekadašnji poslovni partneri udovice Elvisa Prislija, Prisile Prisli (80), podneli su ovih dana tužbu protiv nje. Optužuju je za prevaru, kršenje ugovora i druga građanska nedela, tvrdeći da je sve činila kako bi ostala na vrhu Elvisovog materijalnog carstva.

Ko stoji iza tužbe

Tužbu su podneli voditeljka aukcija specijalizovanih za Elvisove predmete Brižit Kruz i kolekcionar memorabilija Kevin Fialko. Njih dvoje tvrde da su godinama sarađivali sa Prisilom, ali da je ona uvek bila vođena željom da zaradi na svom imenu. Prema njihovim rečima, u novembru 2023. pomogli su joj da se oporavi finansijski, ali nedugo zatim je prekinula saradnju i odbila da im isplati naknadu za film Prisila.

Legendarni muzičar Elvis Prisli:

Pitanje smrti Lise Meri

Najšokantniji deo tužbe odnosi se na smrt Lise Meri Prisli, jedinog deteta Elvisa i Prisile. Tužioci tvrde da je Lisa Meri planirala da smeni majku sa položaja odgovorne osobe u porodičnoj kompaniji. Kada je u januaru 2023. doživela srčani zastoj i bila hospitalizovana, Prisila je, prema optužbama, "samo nekoliko sati nakon prijema dala dozvolu za isključenje aparata za održavanje u životu" – suprotno pisanoj želji ćerke, koja je tražila da joj se život maksimalno produži.

„Ja sam kraljica“

U tužbi se navodi i izjava Prisile Prisli izrečena navodno samo nedelju dana nakon ćerkine smrti: „Ja sam kraljica. Ja vodim Graceland.“ Tužioci smatraju da je ova rečenica dokaz njene ambicije da preuzme potpunu kontrolu nad porodičnim bogatstvom.

Odbrana Prisile Prisli

Prisilu zastupa poznati advokat Marti Singer, koji je optužbe nazvao „sramotnim i potpuno neosnovanim“. On veruje da će slučaj biti odbačen i ističe da Prisilina unuka, glumica Rajli, u potpunosti podržava svoju baku.

Nasleđe i kontroverze

Elvis i Prisila Prislu bili su u braku od 1967. do 1973, a Elvis je preminuo 1977. godine u 42. godini života. Gotovo pola veka nakon njegove smrti, porodična imovina i Graceland i dalje su izvor i bogatstva i sporova – a Prisila, sada u dubokoj starosti, ponovo se nalazi u središtu skandala.