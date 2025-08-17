Šeron Stoun progovorila je o zlostavljanju koje je trpela u detinjstvu

Glumica Šeron Stoun otkrila je u intervjuu za "The Guardian" mračne porodične tajne, šta joj je majka rekla na samrti i kako joj je moždani udar promenio život.

Majka joj je govorila strašne stvari pred smrt

- Mama, Dot, zapravo je preminula pre nekoliko meseci, ali tek sada sam bila spremna da to podelim s javnošću, jer uvek prvo proživim svoja luda osećanja kada neko umre. Malo besa i malo onog osećaja: ‘Ionako mi nisi je*** bila potrebna’, znaš! Moja majka je bila urnebesna, ali mi je govorila strašne stvari. Rekla mi je: "Udaću te u pi*ku", verovatno 40 puta u poslednjih pet dana. A kada ti je poslednje što ti majka kaže pre nego što umre: "Previše pričaš, teraš me da počinim samoubistvo", i cela soba se smeje, pomisliš: teške reči, mama! Ali takva je bila. Ta potpuna nesposobnost da pronađe nežnost i mir u sebi - podelila je glumica, pa se prisetila porodičnih trauma i zlostavljanja od strane dede.

Glumica je govorila o tome kako je njen deda bio nasilnik i pedofil. Rekla je da nije bilo dana u životu njene majke da nije bila pretučena i priznala je da je zlostavljao nju i njenu sestru kada su bile male devojčice.

- Mislim da je zlostavljanje razlog zašto su sve majčine sestre poludele. Sve su bile na lečenju od mentalnih problema. Bilo ih je pet i samo je moja majka živela duže od 50 godina. A imale su još nekoliko sestara koje su umrle u ranom detinjstvu - rekla je.

Deda je seksualno zlostavljao i nju i njenu sestru

Stoun je potom govorila o ličnom zlostavljanju koje je pretrpela od strane svog dede. U svojim memoarima opisala je kako je bila zaključana u sobi sa dedom i sestrom. U jednom trenutku je rekla da je ušla u sobu kada se činilo da on s*ksualno zlostavlja njenu sestru. I Stoun je bila s*ksualno zlostavljana.

- Pobegla sam od njega kada sam imala pet ili šest godina, pre nego što me je previše zlostavljao. Bila sam veoma snalažljivo dete. Prošla sam kroz mnogo manje zlostavljanja nego drugi - rekla je, piše Jutarnji.

Stoun zna da je mnoge razbesnela otkrivanjem porodičnih tajni, ali je spremna da plati cenu.

- Kada si ti taj koji prekida porodični lanac, niko te ne voli, zar ne? Tvoja porodica te ne voli, tvoji prijatelji ne znaju šta se sa tobom dešava. Ljudi jednostavno misle da si luda i da nešto nije u redu sa tobom - objasnila je.

Preživela moždani udar

Ali nije samo njeno detinjstvo bilo teško. Glumica je doživela skoro fatalni moždani udar u 43. godini. Čudo je što je preživela, jer joj je mozak krvario devet dana, a lekari su joj davali 1% šanse za preživljavanje. Morala je ponovo da nauči da hoda, govori i čita. Kada su joj ponuđene uloge, bile su bezvredne.

- Došla sam do tačke gde sam, nakon moždanog udara, i kada me niko nije želeo, a ljudi su mi nudili samo glupe, bezvredne uloge, odlučila da više neću raditi - rekla je, ispravljajući se rekavši da neće prihvatiti uloge koje joj se ne sviđaju, što je u praksi značilo da ne radi.

Ali nakon što se potpuno oporavila, ponude za posao su prestale.

- U to vreme, ako se ženi nešto desi, bila je gotova. Bilo je kao da si uradio nešto loše ili pogrešno. Tako da čak i kada sam želela da se vratim na posao, bilo je: 'Naravno, možeš da uradiš četiri epizode "Zakona i reda", i to je bilo to. Uradila sam sve što su mi dozvolili da platim pokajanje za bolest. To se nastavljalo i nastavljalo, a ja nisam zarađivala novac. I jednostavno je postalo nemoguće raditi - otkrila je.

