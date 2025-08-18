Slušaj vest

Glumac Milan Vasić pre više od dve nedelje dočekao je najlepšu životnu ulogu – postao je otac. Iz porodilišta jeizveo suprugu Maju i sina Despota, a radosne trenutke odmah je podelio sa svojim pratiocima.

U porodičnom domu zavladala je toplina – naslednik je spokojno spavao u gnezdu, dok je mamu na stolu dočekao buket cveća. Dnevni boravak bio je ukrašen balonom, flašom pića, čokoladom i lubenicom – simbolima slavlja i sreće.

Od zbunjenog tate do presrećnog oca

Na svom Instagram profilu Milan je podelio fotografije koje su pokazale njegov emotivni put. Na prvoj slici, nastaloj nedelju dana nakon rođenja sina, glumac izgleda pomalo zbunjeno, dok na drugoj, uslikanoj dve nedelje kasnije, odiše zadovoljstvom i srećom.

„Prvih sedam dana kad dobiješ bebu i drugih sedam dana“, napisao je Vasić uz fotografiju koja je nasmejala i dirnula njegove pratioce.

Proslava do zore

Dolazak naslednika na svet glumac je proslavio kako i dolikuje – uz pesmu i dobro društvo. Za bliske prijatelje i rodbinu priredio je veselje koje će se dugo pamtiti. Njegov kum, glumac Milan Kalinić, podelio je snimke sa proslave na Instagramu, na kojima se vidi kako atmosfera dostiže vrhunac.

Milan je uzeo mikrofon i zapevao pesmu „Navali se Šar-planina“, koja ga je posebno dirnula i izazvala ovacije okupljenih.

