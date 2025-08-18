Slušaj vest

Kraljevske porodice žive jedan sasvim drugačiji život od ostatka sveta. To je jedan zatvoreni krug u koji je teško prodreti i iz kojeg je teško izaći. Unutar tog kruga od svih se zahteva da poštuju određena pravila od kojih nema odstupanja. Čini nam se da smo u pravu kad pomislimo da vas u tim okolnostima niko i ne pita imate li možda nešto protiv tih pravila ili čine li vam se neko besmislenim, nego se jednostavno od vas zahteva da ih poštujete.

Kraljevska porodica

I kako je sa odraslima, tako je i sa decom. Nije sve u lepim haljinicama, najboljim školama i raskoši. Ne, ne, nije lako biti princ ili princeza od malih nogu! Ta deca moraju da poštuju određena pravila kako bi se uklopila u kraljevske standarde. Kako za sve, tako i za decu princa Vilijama i princeze Kejt Midlton - čim su došli na svet, morali su da se pridržavaju nekih strogih pravila.

Kako to često s pravilima biva, neka imaju smisla, dok je nekima smisao teško pronaći. Evo koja su to kraljevska pravila za decu, koja moraju da slede princ Džordž, princeza Šarlot i princ Lui.

1. Moraju da nauče strani jezik

Budući da su članovi kraljevske porodice, svako od njih mora da nauči barem jedan strani jezik. Princ Vilijam govori francuski, svahili, velški i galski. Što se tiče princeze Kejt, ona tečno govori francuski i pomalo italijanski. Sada čak i kraljevska deca moraju da znaju drugi jezik, a oni uče španski.

Deca uče španski jezik

2. Moraju za krštenje da nose haljinu od Honiton čipke

Krštenja se u kraljevskoj porodici shvaaju vrlo ozbiljno. Krštenja kraljevske dece mora da nadgleda nadbiskup Kanterberija, a dete se krsti svetom vodom iz reke Jordan. Uz to, deca moraju da nose istu odeću: haljinu za krštenje od Honiton čipke. Navodno je haljinu naručila kraljica Viktorija za krštenje svog prvog deteta, ali poslednja generacija dece nosila je replike budući da je originalna haljina previše stara i osetljiva.

3. Ne mogu da putuju sa drugim direktnim naslednikom

Princ Vilijam i Kejt Midlton često krše zapravo ovo pravilo dok lete sa svojom decom, iako se strogo nalaže da dva naslednika ne smeju da budu na istom letu. Razlog je pomalo morbidan, a o tome smo pisali nedavno – da u slučaju nesreće ne budu dva naslednika na istom letu. Tako će od ove godine princ Džordž leteti odvojeno od brata i sestre, pošto je napunio 12 godina.

4. Nema društvenih igara kao što je Monopol

Kako piše The List, princ Endru je jednom prilikom rekao da porodica ne može da igra društvenu igru: "Ne smemo da igramo Monopol kod kuće. Postaje previše opako". Postoji mogućnost, kažu, da se princ tada šalio, ali poznavatelji kraljevskih pravila kažu da nije nemoguće da je to stvarno pravilo. Doduše, ne službeno pravilo, nego se samo preporučuje izbegavanje ovih igara kako bi se sačuvao mir.

Deci su zabranjene društvene igre poput Monopola

5. Dečaci moraju da nose šortseve do određenog uzrasta

Sve dok ne navrše osam godina, dečaci iz britanske kraljevske porodice moraju da nose šortseve. Isto tako striktno je određeno da sa osam godina moraju da počnu da nose pantalone. Takvo je bilo staro, izvorno pravilo, a ova sadašnja generacija je prva koja je to malo modifikovala, pa je tako princ Lui kao petogodišnjak nosio za Božić – pantalone.

6. Devojčice nose haljine na zvaničnim pojavljivanjima

Kao i dečaci, i devojčice imaju modno pravilo: kad se pojavljuju zvanično u javnosti moraju da nose isključivo haljine. Devojčice nose široke haljine, kakve su nekada nosile žene na selu kao haljine koje su prekrivale odeću.

7. Preporučuje se što češće igranje napolju

Iako ovo nije izričito pravilo, igranje napolju se izričito preporučuje za decu u kraljevskoj porodici. Budući da je porodica od Velsa zaista sportski nastrojena, Kejt i Vilijam podstiču igru ​​svoje dece napolju - po kiši ili suncu.

8. Bez dečje hrane, zapakovane hrane ili školjki

Ovo verovatno nije poseban šok, ali postoji dosta pravila o hrani za decu. Mališani ne smeju da jedu unapred zapakovanu hranu ili hranu za bebe. Budući da imaju toliko privatnih kuvara, to im nije neki problem, ali uz to deca slijede i pravilo hrane za odrasle: bez školjki.

Mališani ne smeju da jedu unapred zapakovanu hranu ili hranu za bebe.

9. Moraju da "služe" na kraljevskim venčanjima

Kraljevska deca moraju da budu deo svadbenih zabava na kraljevskim venčanjima. Svi se sećamo kako su preslatki princ Džordž i princeza Šarlot bili na venčanju Megan Markl i princa Harija.

10. Od njih se očekuje da služe vojsku

Jedno strogo pravilo u kraljevskoj porodici je da se od muškaraca očekuje da služe vojsku. Za žene to nije obavezno, ali Džordž i Lui će se u jednom trenutku sigurno priključiti vojnim snagama.

11. Nema elektronskih igračaka

Ovo je očito novije pravilo, ali čini se da princ Vilijam i princeza Kejt ne dopuštaju nikakve elektronske igračke. Više vole da njihova deca rade više aktivnosti koje razvijaju maštu i podstiču razvoj, a izbegavaju se tableti, iPadi i slično.

12. Moraju da sede za dečjim stolom na božićnom ručku

Kraljevska deca provode Božić u Sandringamu s ostatkom svoje porodice, ali za ručak imaju odvojenu sobu.

13. Ne mogu da otvaraju poklone na Božić

Otvaranje poklona na Božić je nešto čemu se raduju svi mališani, ali ne iz deca iz kraljevske porodice. Oni svoje poklone otvaraju na Badnji dan, a na Božić idu u crkvu. Ovo je pravilo prvi uveo princ Albert, a uz otvaranje darova toga dana, deca dodaju završne ukrase božićnom drvcu u domu.

Zabranjeni su im sastanci sa stranim čelnicima

14. Zabranjeni su sastanci sa stranim čelnicima

Kraljevska deca ne mogu da se susreću sa vođama stranih država. Ali, Vilijam i Kejt su prekršili to pravilo s princom Džordžom 2016. godine kada je upoznao bivšeg američkog predsednika Baraka Obamu. Međutim, nakon toga to nisu učinili.

15. Moraju da se pridržavaju svih pravila ponašanja u klanjanju, mahanju i poklonu

Znamo da odrasli strogo paze na poštovanje bontona. Ali, ista se pravila odnose i na decu. Oni moraju da nauče sve o pravilnom držanju, kada da se naklone i poklone (i kako to ispravno da učine). Moraju da nauče kako ispravno da mašu i još mnogo toga, a sve to moraju da savladaju veoma rano.

16. Moraju da imaju pasoš i vozačku dozvolu

Budući da kraljevska deca moraju da putuju svuda, moraju da dobiju pasoš čim je to moguće. A čim postanu punoletni, moraju da polažu za vozačku dozvolu.

