Slušaj vest

Neočekivanu vest o selidbi princa Vilijama, Kejt Midltoni njihove troje dece juče je potvrdio portparol Kensingtonske palate, navodeći da će se porodica preseliti do kraja godine. Sada se saznalo i da su na samom početku naišli na probleme, jer su u trenutku donošenja odluke na imanju već živeli stanari.

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton i princ Vilijam proslavili godišnjicu braka Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia, Oli Scarff, PA Images / Alamy / Profimedia

Prema pisanju britanskih medija, u manjim kućama u neposrednoj blizini Forest Lodge-a do sada su bile smeštene dve porodice, u druge rezidencije na imanju Great Park, koje se prostire na čak 4.800 hektara.

Te kuće, nekadašnje štale preuređene u stambene objekte, bile su u vlasništvu kraljevske porodice, koja ih je izdala u zakup. Navodno su stanari odmah obavešteni da moraju da napuste svoje domove.

Forest Lodge – nova rezidencija

Forest Lodge je istorijska rezidencija stara više od 300 godina i zaštićena je kao objekat kulturne baštine. Sa osam spavaćih soba, raskošnim enterijerom i teniskim terenom, novi dom predstavlja značajan korak napred u odnosu na dosadašnju kuću sa četiri spavaće sobe u Adelaide Cottage-u.

1/3 Vidi galeriju Rezidencija stara 300 godina u koju se uskoro sele Princ Vilijam i Kejt Midlton Foto: John Stillwell, PA Images / Alamy / Profimedia

Kraljevski dopisnici ističu da je upravo Forest Lodge zamišljen kao njihov dugoročni porodični dom. Deca pohađaju obližnju školu Lambrook, a porodica će ostati u blizini dvorca u Vindzoru, gde princ i princeza redovno obavljaju službene dužnosti.

Planirana renoviranja

Za rezidenciju su već podneti zahtevi lokalnom veću za manja spoljašnja i unutrašnja preuređenja. Kao i u slučaju Adelaide Cottage-a, par će sam snositi sve troškove, a ni u novom domu neće imati stalno zaposleno osoblje koje živi sa njima.

(Kurir.rs/tportal)

VIDEO: Princ Vilijam i Rouz