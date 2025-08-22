Slušaj vest

Pevačica Gabi Novak sahranjena je u porodičnoj grobnici na zagrebačkom Mirogoju. Porodica i najbliži prijatelji oprostili su se od Gabi u ponedeljak na zagrebačkom krematorijumu u skladu sa njenom željom.

Njena urna položena je u porodičnu grobnicu na Mirogoju, gde počivaju njen suprug Arsen Dedić, sin Matija Dedić i majka Elizabeta Rajman. Tako je cela porodica ponovo na okupu, a Gabi Novak sada počiva pored svojih najmilijih.

Podsetimo, Gabi Novak preminula je 11. avgusta 2025. godine u 89. godini. Nakon što je 17. avgusta 2015. izgubila supruga Arsena Dedića, kantautora i kompozitora s kojim je provela više od četiri decenije u braku, Gabi se početkom juna ove godine suočila s još jednom teškom ličnom tragedijom – smrću njihovog sina Matije Dedića, jednog od najistaknutijih hrvatskih džez pijanista, koji je preminuo 8. juna u Zagrebu u 52. godini.

Arsen Dedić i Gabi Novak Foto: Printscreen Instagram - jugoslavija.sfrj

Gabi Novak rođena je 8. jula 1936. godine u Berlinu, kao ćerka Hvaranina Đure Novaka i Nemice Elizabete Rajman. Detinjstvo je provela u Berlinu, zatim na Hvaru, nakon čega se preselila u Zagreb. Tamo je završila Školu za primenjenu umetnost, smer grafika, i kratko radila kao crtač u Zagrebačkom filmu, u Studiju za crtani film.

Muzičku karijeru započela je 1958. godine u Ljubljani, nastupom sa revijalnim orkestrom Bojana Adamiča, nakon čega je postala jedno od najprepoznatljivijih imena tadašnje jugoslovenske muzičke scene.

Redovno je nastupala na velikim festivalima zabavne muzike, poput Zagrebačkog festivala, Melodija Jadrana i Beogradskog proleća, gradeći opus prožet džezom, svingom, francuskom šansonom i pop muzikom. Repertoar joj je obuhvatao pop i džez, a već tokom 1960-ih godina stekla je veliku popularnost i priznanja kritike.

VIDEO: Odavanje počasti Gabi Novak: