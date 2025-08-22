Slušaj vest

Princ Vilijam nevoljno razmišlja o pomirenju s princom Harijem, a Megan Markl je navodno glavni razlog, piše Page Six. Porodični odnosi i dalje su zategnuti zbog nepoverenja prema Megan, barem tako smatra stručnjakinja za kraljevske porodice Hilari Fordvič.

1/7 Vidi galeriju Princ Vilijam i princ Hari Foto: DPPA / ddp USA / Profimedia, ADAM BUTLER / AFP / Profimedia, Paul Grover / AFP / Profimedia

„Njihove zabrinutosti su opravdane. Svaki privatni porodični razgovor mogao bi da postane javan ili iskorišćen u komercijalne svrhe“, rekla je, pa dodala da Megan nema osećaj dužnosti prema britanskoj javnosti niti prema instituciji. Fordvič ne vidi mogućnost za poboljšanje odnosa između braće, jer Hari misli da je Vilijam uvredio Megan, a „takav animozitet je teško prevazići.“

Ingrid Sjurd, glavna urednica magazina Majesti, izjavila je da je bivša glumica trn u oku u odnosima između braće. Sjurd je čak okrivila Megan i za teške emocije između kralja Čarlsa III i njegovih sinova.

„Ona je izrazito nepopularna među velikim delom monarhista u ovoj zemlji. Vide je kao vrlo štetnu za kraljevsku porodicu“, rekla je, pa objasnila da je najveći problem to što je Megan godinama omalovažavala muževljevu i sopstvenu porodicu.

Megan Markl, princ Hari, princ Vilijam Foto: Profimedia

„Žalosno je što Megan nije u stanju da prihvati sopstvenu porodicu, bez obzira na osećanja koja gaji prema njima“, dodala je.

Hari je navodno prošlog meseca pružio ruku pomirenja Vilijamu i Čarlsu time što je podelio svoj zvanični raspored s ostatkom kraljevske porodice. Tim potezom želeo je da izbegne „sukobe interesa ili preklapanje u medijskoj pažnji.“ Još u maju je Hari izjavio da bi voleo da se pomiri s porodicom uprkos brojnim nesuglasicama i razlikama zbog kojih mu možda nikada neće oprostiti.

Kraljevska porodica Foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo, princ Hari je u sukobu s porodicom otkako su on i Megan napustili kraljevske dužnosti i preselili se u SAD. Od tada par javno iznosi svoje pritužbe na kraljevsku porodicu, od intervjua s Oprom Vinfri i Netfliksove dokumentarne serije do Harijeve autobiografije „Spare“.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

VIDEO: Kejt je nosila dve venčanice na venčanju: