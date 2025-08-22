Slušaj vest

Jedna od omiljenih glumica Dragana Mićalović ponovo je oduševila svoje pratioce na društvenim mrežama ovoga puta deleći niz fotografija dok tokom putovanja uživa u paradajzu, siru i dobroj muzici.

- Gužve na granici nekada znaju da budu od koristi! Postiš, a na putu si?! Em je lako, em je najlepše - napisala je Dragana uz emotikon srca i molitve, dok je na svom Instagramu storiju podelila je snimak klasičnog srpskog obroka dok je u pozadini svirala dobra muzika. 

Dragana Mićalović vozi kola i jede paradajz 1.jpg
Dragana Mićalović putuje i jede paradajz Foto: Printscreen/Instagram/hipokampelefentokamela

Podsetimo, njena sestra i koleginica Sloboda Mićalović svojevremeno je govorila o svojim emocijama kada ide u posetu rodnom gradu Leskovcu. 

Hrana u kolima Dragane Mićalović.jpg
Dragana Mićalović putuje i jede paradajz Foto: Printscreen/Instagram/hipokampelefentokamela

- Već dugo ne živim u Leskovcu, poslednjih nekoliko godina ga i ne posećujem jer tamo nemam više nikog svog. Trebalo mi je vremena da se naviknem na boravak u hotelu. Prvo nisam mogla da se osvestim da sam u Leskovcu, imala sam utisak kao da sam u nekom drugom gradu koji mi je jako poznat. Ljudi su se promenili, čitava jedna generacija je otišla, došli su novi klinci - kazala je glumica svojevremeno za Gloriu, pa dodala: 

Sloboda Mićalović u svečanoj haljini
Foto: Kurir

- Sva ta mesta me duboko vraćaju u jedan bezbrižan period života. Moji prijatelji su uglavnom po Evropi, povremeno se nađemo "dole" i prisetimo se raznih događaja - zaključila je glumica

