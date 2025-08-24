Slušaj vest

La Toja Džekson, sestra slavnog pevača Majkla Džeksona, šokirala je svet svojim izjavama o nasilju u porodici Džekson. Njena ispovest, razotkriva zastrašujuće detalje o zlostavljanju koje je trpela u detinjstvu.

La Toja je otkrila da je njen otac, Džo Džekson, seksualno zlostavljao nju i njenu sestru Rebi, dok je njihova majka, Ketrin, bila svesna tih zločina, ali nije reagovala.

Nasilje u porodici Džekson: La Toja Džekson progovara

La Toja Džekson Foto: Ferdaus Shamim / Zuma Press / Profimedia

La Toja Džekson je u svojoj ispovesti otkrila da je, kao i njena starija sestra, bila žrtva seksualnog zlostavljanja od strane svog oca, Džoa Džeksona, koji je bio poznat po svom autoritativnom ponašanju i zlostavljanju dece.

- Kada tvoj otac izlazi iz kreveta koji deli sa majkom i dolazi u tvoj krevet, a čuješ kako majka kaže: "Ne, Džo, ne večeras, umorna je", to te slama - ispričala je La Toja, koja je imala samo 11 godina kada su počeli ti zastrašujući trenuci.

Ova šokantna ispovest postala je ključna u kampanjama koje se bore protiv nasilja u porodici i promovišu osnaživanje žena koje preživljavaju slične traume.

Majkl Džekson i podrška porodici: Optužbe za pedofiliju i borba za pravdu

Majkl Džekson i njegov otac Džo Foto: Profimedia

Iako se Majkl Džekson suočavao s optužbama za pedofiliju, La Toja je javno stala uz svog brata, podržavajući ga uprkos kontroverzama koje prate njegovu posthumnu reputaciju.

Ispovesti o seksualnom zlostavljanju u porodici Džekson postale su središnji deo javne diskusije o nasilju i njegovim dugoročnim posledicama, kao i borbi žrtava za pravdu.

Plastična hirurgija i fizička transformacija La Toje Džekson

La Toja Džekson je postala poznata i po svojoj ekstremnoj ljubavi prema plastičnoj hirurgiji, koja je postala rasprostranjena u porodici Džekson. Međutim, njene estetske promene nisu bile u fokusu samo zbog njenog izgleda, već i zbog dubljih pitanja o porodičnoj dinamici i uticaju fizičkog izgleda na emocionalno zdravlje.

Ovako su izgledali pre operacija:

Njen brat Majkl Džekson bio je poznat po brojnim plastičnim operacijama, a La Toja nije bila izuzetak, što otvara pitanje o uticaju industrije lepote na mentalno zdravlje i samoopouzdanje.

Porodica Džekson: Mračna tajna iza blistave fasade

Iako su na početku karijere delovali kao idealna porodica, kasnija otkrića o zlostavljanju koje je vršio Džozef Džekson, otac i menadžer porodice, razotkrila su mračnu stvarnost.

Džo Džekson bio je poznat po tome što je svoju decu tretirao kao svoj privatni „projekat“, često koristeći nasilje kao način kontrole.

Džo Džekson, otac Majkla i La Toje Džekson Foto: Profimedia

Ova iskustva postavljaju važno pitanje o tome kako nasilje u porodici utiče na decu i kako društvo može bolje podržati žene i decu koje su žrtve sličnog zlostavljanja.

