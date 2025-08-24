Slušaj vest

Alison Stoner (32), bivša Diznijeva zvezda poznata po ulogama u filmovima „Cheaper By The Dozen“, „Camp Rock“ i „Step Up“, otvoreno je govorila o svojim teškim iskustvima kroz koje je prošla kao dete u filmskoj industriji u svojim novim memoarima, „Semi-Well-Adjusted Inflirt Literally Everything“.

U memoarima, Alison opisuje seksualizaciju kojoj je bila izložena kao tinejdžerka, opsesiju industrije savršenim izgledom i pokušaj otmice u koji su želeli da je uvuku pod maskom susreta sa navodno terminalno bolesnim obožavaocem.

U galeriji pogledajte fotografije Alison Stoner:

Alison Stoner

- Očekivalo se da mlado žensko telo zna kako da seksualizuje svoje uloge. Bilo je bizarno i zastrašujuće - soba za sobom, direktori kastinga, i ja sa 13 ili 14 godina koja sam morala da ih "zavodim" - otkriva ona.

Holivud je takođe imao stroga pravila o njenom izgledu - bila je primorana da izbegava sunce i da ne sunča, dok je njena opsesija savršenim telom u tinejdžerskim godinama dovela do rigoroznih treninga i drastičnog smanjenja kalorija, što je rezultiralo prestankom menstruacije sa 17 godina.

Alison je takođe otvoreno govorila u knjizi o svom iskustvu silovanja nakon jednog velnes događaja, kada ju je navodno napao muškarac koji je bio „poštovan u zajednici“.

- Poslednja slika koju sam videla bio je poster mačke koja skače za plenom. Onda sam se onesvestila i on me je silovao - napisala je u svojim memoarima.

Alison Stoner progovorila je o zlostavljanju u filmskoj industriji Foto: Profimedia

Alison se u to vreme povukla iz glume, a kasnije se posvetila mentalnom zdravlju i zalaganju za prava dece u industriji. Ona takođe otvara svoja iskustva odbijanja na audicijama i kako su njeni karijerni uspesi povezani sa njenom samopercepcijom.

- Kada ste proizvod, stalno se pitate šta nije u redu sa vama. Odbijanje boli, ali kada vas izaberu, vaše samopouzdanje je i dalje vezano za tu odluku - piše Alison.

Danas, Alison Stoner nastavlja da glumi, a nedavno se vratila u Diznijevu animiranu seriju „Fines i Ferb“ nakon restartovane verzije.

