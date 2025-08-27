Slušaj vest

U iskrenom razgovoru Ema Heming Vilis opisuje dane izolacije, tugu za životom kakav je poznavala i odluku da potraži pomoć, što je njihov dom preusmerilo od očaja prema zajednici i nadi. Svoja iskustva pretočila je u knjigu "Neočekivano putovanje", želeći da pruži ruku svima koji prolaze sličan put – jer, kako kaže, i u najtežim trenucima postoji način da se ponovo uspravi.

U nedavnom razgovoru s novinarkom Dajen Sojer je za televizijsku kuću "ABC", opisala kako je izgledao trenutak spoznaje: "Bila sam prestravljena i sećam se da sam samo čula to i posle više ništa. Osećala sam se kao da slobodno padam."

Prvo afazija, poremećaj koji oduzima sposobnost govora i razumevanja jezika, a nakon toga i dijagnoza frontotemporalne demencije, bolesti koja donosi promene ličnosti, opsesivna ponašanja i poteškoće u govoru, za koju još uvek nema leka.

Najbolja odluka

Prvih dana se, otkrila je - izolovala. "Bilo je kao da nemam nikakvu kontrolu nad onim što se događa mojoj porodici. Istovremeno sam se nosila s tugom i gubitkom života kakav sam poznavala sve to dok sam odgajala naše dve male ćerke. Shvatila sam da to može da me pojede ako dozvolim", objasnila je. Javnom objavom dijagnoze supruga Brusa Vilisa porodica je naišla na veliku podršku, a to im je, smatra, bila najbolja odluka.

Povezala se s drugim porodicama koje prolaze kroz slična iskustva. "Dočekali su nas s talasom ljubaznosti i podrške. Ispostavilo se da je izlazak u javnost bila prava odluka za našu porodicu iz mnogo razloga: kako bismo smanjili stigmu, podigli svest i, za mene lično, kako bih se povezala sa širom zajednicom", kaže Ema, koja je iskreno rekla da bi volela da je ranije skupila hrabrosti da potraži pomoć. Upravo to joj je donelo mir.

"Sve se promenilo kada sam pronašla prave informacije, resurse i zajednicu na koju mogu da se oslonim. Počela sam da shvaćam da, čak i u svojoj novoj ulozi partnerke koja brine, i dalje imam snagu. S tim sam počela da pronalazim radost, uviđam lepotu i biram nadu", zaključila je Ema Heming Vilis.

