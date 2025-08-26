Slušaj vest

Glumac Lazar Ristovski i njegova partnerka i koleginica Anica Lazićprovode nezaboravne trenutke na letovanju, a raspoloženje s broda podelili su i sa pratiocima na društvenim mrežama.

Na snimku koji je Lazar zabeležio, Anica veselo đuska na palubi, dok je on sa osmehom sve posmatrao i bodrio je uz dobacivanje: "Idemo!"

Ona nije skidala osmeh s lica, a vesela atmosfera upotpunjena je natpisom: „Luda žurka na brodu“, dok par očigledno uživa u svakom trenutku odmora.

Pogledajte u galeriji kako se Anica Lazić provodi na brodu:

1/5 Vidi galeriju Anica Lazić na brodu Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Lazar i Anica leto provode na moru

Anica Lazić vrele letnje dane provodi na moru. Ona već nedeljama uživa na plaži okupana sunčevim zracima, a sudeći prema fotografijama koje često objavljuje, odlično se provodi.

Lazar Ristovski je šokirao javnost kad je potvrdio vezu s 39 godina mlađom koleginicom Anicom Lazić. Nedugo pre nego što su započeli vezu, glumac se rastao od supruge Danice, s kojom je proveo 42 godine.

Anica i Lazar su često bili na meti kritika zbog razlike u godinama, međutim, kako kaže, danas dobija samo poruke podrške.

1/13 Vidi galeriju Anica Lazić izgleda brutalno u kupaćem kostimu Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

- Danas primam samo lepe poruke podrške od ljudi iz čitavog regiona. Mnogi su se prepoznali u našoj priči. Vidim da se svest kod svih nas diže i nema više zabranjenih ljubavi. Ljudi žele da vole i da budu voljeni. Mnogo je parova gde je velika razlika u godinama, samo što nisu izloženi javnosti kao Lazar i ja. Ljubav ne trpi ograničenja. Ne treba iznositi intimnu u javnost, ali ne treba ni kriti ljubav - rekla je Anica svojevremeno.

Anica progovorila o braku

- U papir ne verujem. Brak je za mene dogovor dvoje ljudi da će raditi u najboljem interesu onog drugog. Da će o partneru brinuti kao o delu sebe. To vam papir ne može garantovati - objasnila je Anica i progovorila o njenom i Lazarovom prvom susretu.

Lazar Ristovski šalje poljubac Foto: Printscreen/Instagram/Lazar.Ristovski

- Pogledali smo se, zagrlili, seli i razgovarali satima. Od tog dana više se nismo razdvojili. Prepoznaju se duše, nema tu nema pametovanja, dvoumljenja, kalkulisanja. Kada duša zove morate se odazvati - zaključila je glumica.

Bonus video: Lazar Ristovski na reviji Verice Rakočević