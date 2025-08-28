Ema Heming Vilis otvoreno je govorila o životu sa suprugom Brusom Vilisom usred njegove dijagnoze frontotemporalne demencije. Porodica Vilis otkrila je u martu 2022. da je Brusu dijagnostikovana afazija, jezički poremećaj koji utiče na sposobnost komunikacije, te da se povlači iz glume. Zatim je, manje od godinu dana nakon te dijagnoze, otkriveno da ima i frontotemporalnu demenciju.

"Znam da me prepoznaje"

U emotivnom razgovoru s Dajen Sojer pod nazivom "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey", koji je u celosti emitovan 26. avgusta, Ema je detaljnije opisala kako joj se život promenio od Brusove dijagnoze.

"Brus je generalno stvarno dobrog zdravlja. Samo ga mozak izdaje. Jezik se menja i naučili smo da se prilagodimo. Imamo način komunikacije s njim koji je jednostavno drugačiji", rekla je Ema.

Ema misli da je Vilis prepoznaje. "Znam da me prepoznaje. Kad smo s njim, njegovo lice se ozari", rekla je. Dodaje da Brus i dalje ima sjajan odnos sa svojim ćerkama. Imaju ćerke Mejbel (13) i Evelin (11). Vilis takođe deli ćerke Rumer Glen Vilis (37), Skaut LaRu Vilis (34) i Talulu Belu Vilis (31) s bivšom suprugom Demi Mur.

"Drži nas za ruke. Ljubimo ga, grlimo. On uzvraća. I to je sve što mi treba. Ne treba mi da zna da sam mu supruga i kad nam je godišnjica braka. Ne treba mi ništa od toga. Samo želim da osetim da imam vezu s njim. I imam", objašnjava Ema.

Prvi znakovi bolesti

Ema je takođe objasnila da su se rani znakovi njegovog stanja manifestovali u promenama ličnosti. "Za nekoga ko je vrlo pričljiv i vrlo angažovan, bio je malo tiši. A kad bi se porodica okupila, jednostavno bi se 'otopio'", kaže Ema i dodaje da je Brus postao ravnodušan i udaljio se.

"Osećao se malo distancirano, malo hladno, ne kao Brus, koji je bio vrlo topao i privržen. Bilo je potpuno suprotno od toga i bilo je alarmantno i zastrašujuće. Nisam razumela šta se događa i pomislila sam: 'Kako mogu da ostanem u braku koji nije kao ono što smo imali?'", kaže Ema.

Takođe je primetila da se ponovo pojavilo njegovo mucanje iz detinjstva, a na poslu je počeo da zaboravlja tekst i činio se zbunjenim. Nakon što se saznalo za dijagnozu, Emi je rečeno da nema leka. "Otišla sam odande s dijagnozom koju nisam mogla da izgovorim. Nisam znala šta je to", rekla je te dodala: "Bila sam toliko uspaničena."

Misli da Brus nije svestan svoje dijagnoze. Nakon što je saznala za nju, Ema je obavestila njihove mlađe ćerke. "Uvek sam bila vrlo iskrena s njima. Nikada nisam htela da one misle da Brus ne obraća pažnju na njih. Bilo je olakšanje jer smo razumele šta se događa", rekla je.

Počela je da izoluje njihovu porodicu jer je naučila da buka može da uzrokuje uznemirenost. "Izolovala sam celu našu porodicu, i to je bilo namerno... To je bilo teško vreme", kaže.

"Jedna od najtežih odluka koju sam morala da donesem"

Ema je takođe zbog njihovih ćerki morala da donese odluku koju smatra jednom od najtežih koje je ikada morala da donese. Preselila je supruga u drugu kuću, gde je morao da prima celodnevnu negu. Svaki dan je s njim tamo doručkovala i večerala.

Ema kaže da njihova porodica još uvek doživljava trenutke kada Brus pokazuje svoju harizmatičnu ličnost. "To je njegov smeh, zar ne? Ima tako srdačan smeh. I ponekad ćete videti sjaj u njegovim očima. I to je jednostavno teško videti jer čim se ti trenuci pojave, oni i nestanu", rekla je kroz suze.

Frontotemporalna demencija, obično nazvana FTD, najčešći je oblik demencije kod osoba mlađih od 60 godina. Ne postoji lečenje ni lek. I uprkos izazovima koje Brusova dijagnoza predstavlja, Ema je zahvalna. "Zahvalna sam što je moj suprug još uvek prisutan", rekla je.

"Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey" emituje se na Hulu i Disney+.

