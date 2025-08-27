Slušaj vest

Jedan korisnik platforme Polymarket ostvario je brzu i izdašnu zaradu nakon što su Tejlor Svift i Trevis Kelsi objavili da su vereni.

Tačno u 1:00:35 p.m. ET u utorak, par je na Instagramu podelio zajedničke fotografije uz opis:

"Vaša nastavnica engleskog i vaš profesor fizičkog se venčavaju."

Tejlor Svift i Trevis Kels objavili veridbu na Instagramu Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Vest je momentalno postala viralna – ali za korisnika Polymarketa sa nadimkom “romanticpaul”, ona je značila i profit od 153%.

Kako funkcioniše Polymarket?

Polymarket je platforma za predikcijsko klađenje, gde korisnici mogu ulagati novac na ishode budućih događaja – od izbora i sportskih rezultata do pop-kulturnih momenata.

Od 31. decembra 2024., bila je otvorena opklada na temu: “Da li će Svift i Kelis biti vereni do kraja 2025?”.

Romanticpaul je “nanjušio” pravi trenutak

31. jul: korisnik počinje da kupuje "Yes" akcije.

Ponedeljak, 3 p.m. ET: kupuje 199 akcija po ceni od $0.30.

Ukupno toga dana: 1,708 akcija, većinom ispod $0.40.

Utorak, 12:46 p.m. ET: manje od 15 minuta pre nego što je objava objavljena, romanticpaul kupuje još ~1,200 akcija po ceni ispod $0.50.

Tržište je u tom trenutku verovalo da je v eridba manje verovatna od 50%.

Ali samo nekoliko minuta kasnije – Svift i Kelis objavili su srećne vesti. Profit veći od 3.000 $

Romanticpaul je ukupno kupio 5,180 “Yes” akcija po ceni od oko $2,046. Pošto svaka akcija u slučaju ispunjenja vredi 1 $, korisnik je inkasirao 5,180 $, što znači profit od 3,134 $.

Zašto je ova opklada privukla pažnju?

Verenički prsten Tejlor Svift Foto: Printscreen/ Instagram/ taylorswift

Veza Tejlor Svift i Trevisa Kelsija od 2023. godine postala je globalna tema.

Popularnost pevačice uticala je i na NFL – praćenost utakmica skočila je, a Kelsijev dres beležio je rast prodaje od čak 400%.

Slične opklade već su postojale: nakon Super Bowla 2024. godine, korisnici Polymarketa i drugih platformi uložili su više od 77.000 $ na pitanje hoće li Kelis tada zaprositi Svift.

Ovog puta, “romanticpaul” je imao savršen tajming – i pretvorio ljubavnu priču slavnog para u profitabilnu opkladu.

