Kejt Midlton i princ Vilijam reagovali na veridbu Tejlor Svift: Jednim potezom pokazali šta misle o pevačici
Kejt Midlton i princ Vilijam su trenutno u Balmoralu, ali i iz Škotske se pomno prate sve vesti o svojoj omiljenoj pevačici Tejlor Svift. Stoga nimalo ne čudi to što nisu mogli da odole objavi o njenoj veridbi s Trevisom Kelsijem.
Kraljevski par bio je među brojnim poznatim osobama koje su lajkovale zajedničku objavu para na Instagramu, na kojoj Kelsi kleči i prosi pevačicu u romantičnom vrtu.
Dugogodišnje poznanstvo
Princ Vilijam (43) i dobro zna pop zvezdu: još 2013. Svift je na humanitarnoj večeri u Kensingtonskoj palati nagovorila princa da s Džonom Bon Džovijem zapeva pesmu "Livin’ on a Prayer". Vilijam je kasnije priznao da je bio jako nervozan, iako se trudio da izgleda opušteno.
Svift se kasnije prisetila tog trenutka u "The Graham Norton Show-u", rekavši da je Vilijam bio vidno uzbuđen i da ju je bukvalno povukao na scenu. "Rekao je: ’Moraš sa mnom, moraš sa mnom’, i ja sam pristala. I odjednom smo pevali Bon Džovijev hit. To je bilo neverovatno", izjavila je.
U galeriji pogledajte fotografije Trevisa Kelsija i Tejlor Svift:
Uspomene s Vemblija
Prošlog leta princ je sa svoje dvoje starije dece, princem Džordžom i princezom Šarlot, bio na njenom koncertu na stadionu Vembli. Britanski mediji tada su zabeležili da je naslednik prestola, opušten i nasmejan, zaplesao uz pesmu "Shake It Off", a deca su uživala u jednom od najvećih muzičkih spektakala godine.
I sam Kelsi se prisetio tog susreta u svom podkastu "New Heights", koji vodi s bratom Džejsonom, bivšim igračem "Philadelphia Eagles-a". Jason je izjavio da ga je najviše oduševila princeza Šarlot, dok je Trevis dodao: "Bila je prava zvezda. Imala je vatru u sebi, postavljala pitanja i pokazala karakter. Obožavam kad roditelji podstiču decu da budu prisutna i glasna."
Među prvima reagovali
Sada, kada su Svift i Kelsi objavili veridbu uz fotografije prstena i emotivnog trenutka prosidbe, Vilijam i Kejt bili su među prvima koji su javno reagovali. Iako se nisu oglasili rečima, njihov lajk dovoljno govori – kraljevski par očito ceni pop princezu i njenu vezu s Kelsijem, sportskom zvezdom koja je bliska i s njihovim prijateljima iz sportskog sveta.
Video: Koncert Tejlor Svift