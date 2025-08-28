Slušaj vest

Za Melaniju Tramp ništa nije važnije od dobrobiti njenog jedinog sina, Barona. Taj 19-godišnjak je prošle godine napustio porodično gnezdo i krenuo na fakultet u Njujorku, a Melanija se veoma brine za njega. Izvori tvrde da prva dama pazi na to gde je njen sin, pa stalno proverava njegovo kretanje.

Melanija Tramp i Donald Tramp sleteli u Rim na sahranu pape Franja Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

„Melanija neprestano prati Barona kako bi se uverila da je niko ne zadirkuje ili maltretira, jer se stalno zbog toga brine. Ona uvek zna gde je i šta radi“, otkrio je izvor za People.

Prošlog decembra izvor je za isti magazin otkrio da je Melanija odlučila da Baron neće živeti sa svojim kolegama sa fakulteta u kampusu, već u stanu u porodičnom Trump Tower-u u Midtown Menhetnu.

„Učiniće sve što može kako bi se pobrinula da Baron dobro napreduje u školi i da se socijalno i mentalno prilagodi studentskom životu“, rekao je tada izvor.

viktor knavs baron tramp melanija tramp profimedia-0955880572.jpg
Baron Tramp Foto: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Baronovo odrastanje odvijalo se daleko od očiju javnosti, naročito otkako je njegov otac postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država 2017. Melanija se zbog njega nije preselila u Vašington, već je ostala u Njujorku, kako mu se život ne bi previše promenio nakon što je postao prvi dečak u Beloj kući posle više od 50 godina.

(Kurir.rs/Story.hr)

melanija tramp profimedia-0931001090.jpg
profimedia-0955829116.jpg
x02 AP Alex Brandon.jpg
donald tramp melanija tramp profimedia-1001040772.jpg

