Melanija Tramp zabrinuta zbog onoga kroz šta prolazi njen sin Baron: Mnoge šokiralo šta radi zbog njega
Za Melaniju Tramp ništa nije važnije od dobrobiti njenog jedinog sina, Barona. Taj 19-godišnjak je prošle godine napustio porodično gnezdo i krenuo na fakultet u Njujorku, a Melanija se veoma brine za njega. Izvori tvrde da prva dama pazi na to gde je njen sin, pa stalno proverava njegovo kretanje.
„Melanija neprestano prati Barona kako bi se uverila da je niko ne zadirkuje ili maltretira, jer se stalno zbog toga brine. Ona uvek zna gde je i šta radi“, otkrio je izvor za People.
Prošlog decembra izvor je za isti magazin otkrio da je Melanija odlučila da Baron neće živeti sa svojim kolegama sa fakulteta u kampusu, već u stanu u porodičnom Trump Tower-u u Midtown Menhetnu.
„Učiniće sve što može kako bi se pobrinula da Baron dobro napreduje u školi i da se socijalno i mentalno prilagodi studentskom životu“, rekao je tada izvor.
Baronovo odrastanje odvijalo se daleko od očiju javnosti, naročito otkako je njegov otac postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država 2017. Melanija se zbog njega nije preselila u Vašington, već je ostala u Njujorku, kako mu se život ne bi previše promenio nakon što je postao prvi dečak u Beloj kući posle više od 50 godina.
(Kurir.rs/Story.hr)
VIDEO: Melanija Tramp: