Novinari i urednici "Vanity Faira" navodno su bili na ivici nervnog sloma kada su čuli da bi prva dama SAD, Melanija Tramp, mogla da se pojavi na naslovnici prestižnog magazina. Međutim, mogu da odahnu - nju to, čini se, uopšte ne zanima.

Prema izvoru bliskom prvoj dami SAD, Melanija je prošlog jula samo "prasnula u smeh" kada je stigao predlog, te je ponudu odmah odbila.

"Ne pada joj na pamet da sedi na foto-snimanjima. Kao prva dama ima važnije prioritete... A ovi ljudi je ionako ne zaslužuju", poručio je izvor, prenosi "Page Six".

I dok je novi globalni urednički direktor "Vanity Fair-a", Mark Đuduči, pokušao da pridobije Melaniju još u julu, njegovi zaposleni, kada su to saznali ove nedelje, zapretili su ostavkama.

"Ako Đuduči stavi Melaniju na naslovnicu, pola redakcije će otići, to vam grantujem", izjavio je jedan od urednika za Daily Mail.

Jedna od zaposlenih je otišla i korak dalje: "Izaći ću kroz ta je***a vrata, a pola mog tima ide sa mnom. Radiću u prodavnici ako treba, svejedno mi je... Ovo me doslovno tera na povraćanje."

Neslaganje s modnim elitama

A ovakve reakcije proizlaze iz činjenice da je "Conde Nast", izdavačka kuća koja stoji iza "Vanity Fair-a", godinama na udaru kritika zbog lošeg odnosa prema porodici Tramp. Legendarna Ana Vintur nikad nije dala Melaniji naslovnicu Vogue-a, iako su druge prve dame gostovale više puta.

Melanija, međutim, očito nema potrebu da se dokazuje naslovnicama. "Ona je modna ikona svaki dan, ne treba joj takva potvrda", tvrdi izvor.

Umesto glamura, bivša prva dama fokusirana je na sopstvene projekte: inicijativu "Fostering the Future" za decu u hraniteljstvu, program "Be Best" protiv internet nasilja i zavisnosti, te zakon "Take It Down", koji obvezuje društvene mreže na uklanjanje intimnih fotografija objavljenih bez pristanka.

Ove godine je preuzela i novu ulogu - vodi "Presidential Artificial Intelligence Challenge", s ciljem podsticanja dece da se upoznaju s veštačkom inteligencijom.

Savetnica Trampu

Zahvaljujući svom evropskom poreklu i poznavanju više jezika, Melanija ima i važnu ulogu savetnice suprugu Donaldu Trampu u međunarodnim odnosima. Navodno je tokom nedavnih mirovnih pregovora s Rusijom i Ukrajinom lično napisala pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, koje mu je Tramp predao na samitu na Aljasci.

U emotivnoj poruci nazvala ga je "Dragi predsedniče Putin" i apelovala da se zaštite deca i buduće generacije. "U zaštiti njihove nevinosti, služićete ne samo Rusiji, nego i čovečanstvu", poručila mu je u pismu.

Uz humanitarne i političke projekte, Melanija radi i na dokumentarcu za Amazon, piše memoare i paralelno priprema audioknjigu baziranu na veštačkoj inteligenciji.

"Iskreno, ona je iznad Vanity Fair-a", zaključio je izvor i dodao: "Uvek je ljubazna, vredna i fokusirana na prave prioritete."

