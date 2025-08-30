Slušaj vest

Tridesetogodišnjica smrti princeze Dajane, a koja je poginula 31. avgusta 1997. godine, mogla bi postati nova tačka razdora između prinčeva Vilijama i Harija, tvrdi kraljevski stručnjak.

Rivalitet zbog dokumentaraca

Kraljevski komentator Tom Sajks otkrio je u podkastu The Daily Beast da, prema njegovim pouzdanim izvorima, braća možda planiraju odvojene, rivalske dokumentarce posvećene svojoj majci 2027. godine.

Vilijam navodno nije ni najmanje oduševljen izveštajima da Hari i Megan razvijaju projekat za Netfliks u okviru svog ugovora sa Archewell Productions. Sajks dodaje da bi upravo ovaj plan mogao da objasni zašto striming gigant i dalje podržava Sasekse, uprkos kritikama da su njihovi prethodni projekti bili „katastrofalni“ i „dosadni“.

„Mogli bismo imati dva Dajanina dokumentarca – jedan naspram drugog“, upozorio je Sajks, ističući da bi to moglo dodatno produbiti jaz među nekada bliskom braćom.

Ovako je izgledalo mesto nesreće u kojoj je poginula Dajana:

Teorije o smrti „Princeze naroda“

U svom nedavnom eseju, Sajks je otišao i korak dalje, rekavši da sada smatra mogućim da je Dajana, koju je svet voleo kao „Princezu naroda“, možda ubijena.

"Mnogi ljudi u Velikoj Britaniji dobro se sećaju gde su bili tog dana. Ne pozivam da se istraga ponovo otvara, ne mislim da bi to donelo korist. Ali rupa u celoj priči je fascinantna – sve je skriveno na vidnom mestu“, rekao je.

Princeza Dajana sa Čarlsom i sinovima:

Tragična noć u Parizu

Princeza Dajana poginula je 31. avgusta 1997. u Parizu, u 36. godini života. Do nesreće je došlo u tunelu Pont de l’Alma, kada je vozač Anri Pol izgubio kontrolu nad Mercedesom, udario u drugo vozilo, a potom se zakucao u betonski stub.

Anri Pol i Dajanin partner, Dodi Fajed, poginuli su na mestu nesreće. Dajana je preminula kasnije u bolnici, dok je jedini preživeli bio telohranitelj Trevor Ris-Džons – jedini koji je te noći imao vezan pojas.