Pokojna princeza Dajana1985. godine suočila se sa krajnje neprijatnim pitanjem novinara o svojim navikama, ali je, kao i uvek, odgovorila sa neverovatnom smirenošću i dostojanstvom.

"Princeza naroda", kako su je mnogi nazivali, bila je poznata po tome što je svaku situaciju umela da reši uz osmeh, strpljenje i diplomatski pristup.

Ipak, osamdesetih godina tabloidi i javnost razvili su nezdravu opsesiju njenim izgledom, naročito u periodu kada su kružile glasine o njenim problemima sa ishranom.

Upravo tada, u jednom intervjuu koji je ponovo isplivao u javnost, Dajana je dobila krajnje indiskretno pitanje, a njen odgovor bio je pravi primer elegancije.

Novinar je, aludirajući na glasine, rekao:

– Naravno, neki ljudi kažu da ste toliko vitki da verovatno i ne jedete dovoljno.

Majka princa Vilijamai princa Harija odgovorila je smireno i staloženo:

– Kada smo na zvaničnim obavezama, ako je u pitanju ručak, često imamo bife sto kako bismo uspeli da se obratimo velikom broju ljudi. Nemoguće je i razgovarati i jesti u isto vreme. Na kraju samo jurite parče piletine po tanjiru i nikad ga ne pojedete. Kada se vratite kući, obično nema vremena, već jurite dalje na neku drugu obavezu, ali ja nikada nisam na dijeti. Možda izgledam mršavo jer se mnogo bavim fizičkom aktivnošću.

Njeni obožavaoci danas i dalje komentarišu način na koji je reagovala. Na Instagram nalogu @ladydianavideos, gde je snimak podeljen, ređali su se komplimenti:

– Ona je prelepa duša – napisao je jedan pratilac, dok je drugi istakao: – Mislim da je odgovorila sa tolikom gracioznošću, ja bih verovatno bila mnogo direktnija.

Međutim, mnogi su osudili i samo pitanje, naglašavajući koliko je bilo nepristojno i uvredljivo. – Kakvo odvratno pitanje! – napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: – Zaista bezobrazno.

U godinama nakon tog razgovora, sestra Čarlsa Spensera otvoreno je govorila o svojoj borbi sa poremećajem u ishrani i putu ka oporavku, čime je postala inspiracija mnogima širom sveta.

