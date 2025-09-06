Slušaj vest

Princ od Velsa pojavljuje se u promotivnom snimku za Apple TV emisiju The Reluctant Traveller (Nevoljni putnik), koju vodi 78-godišnji komičar Judžin Levi.

Nova sezona serije prikazuje Levija kako putuje širom sveta, ispunjavajući stavke sa svoje liste želja, a jedna od avantura opisana je kao „život kao član kraljevske porodice u Ujedinjenom Kraljevstvu“.

U trejleru se vidi kako komičar istražuje dvorac Vindzor, dom predaka kraljevske porodice. Zatvoreni deo snimka prikazuje princa Vilijama i Levija kako šetaju travnatom stazom na imanju.

Judžin i princ Vilijam Foto: Apple TV+ / Ferrari / Profimedia

Tokom tog razgovora, razmenjuju tople šale koje aludiraju na neko prethodno, ili možda buduće, veselje.

Princ Vilijam je pitao:

„Da li ti je na listi želja bilo da se napiješ s princom Vilijamom?“

„To je ta lista!“ odgovorio je Levi oduševljeno.

„To je ta lista, je l’?“ odgovorio je Vilijam, što je izazvalo smeh kod obojice.

Apple TV opisuje učešće princa kao vrhunac nove sezone serije. Levi je u potrazi za razumevanjem šta čini „krajnju listu želja za putovanja“ i tom prilikom mu je obećan susret sa „vrlo posebnim gostom, princom od Velsa“.

Judžin Levi Foto: Apple TV+ / Planet / Profimedia

Njegova lista takođe uključuje učešće na proslavi Dana mrtvih u Oahaki, Meksiko, putovanja automobilom širom Amerike i proslavu Dana Svetog Patrika u Irskoj.

„Sada kada me smatraju nekim ko putuje, odlučio sam da završim svoju listu želja pre nego što zaista 'otkačim skije',“ objasnio je Levi u trejleru.

Serija The Reluctant Traveller vraća se na male ekrane 19. septembra. U klipu, Vilijam deluje opušteno dok razgovara sa Levijem u, za njega, prilično neuobičajenom okruženju.

