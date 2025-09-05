Slušaj vest

Bakingemska palata je danas objavila da je vojvotkinja od Kenta preminula u 92. godini.

Jedna od najelegantnijih i najomiljenijih članica kraljevske porodice svoje generacije, vojvotkinja je ostala upamćena po svojoj hrabrosti da krene svojim putem, ali i po svojoj neumornoj posvećenosti humanitarnom radu.

Elegancija, humanost i Vimbldon

Pored svoje uloge u javnom životu, vojvotkinja je decenijama bila simbol elegancije na tribinama Vimbldona. Posebno je ostala upamćena 1993. godine, kada je tešila češku teniserku Janu Novotnu, koja je u suzama napustila teren nakon poraza od Štefi Graf. Taj trenutak je postao deo sportske i ljudske istorije, a javnost ga je prepoznala kao dokaz vojvotkinjine topline i saosećanja.

Poslednji dani i porodična bliskost

Vojvotkinja je preminula u četvrtak uveče u Kensingtonskoj palati, okružena porodicom. Iza nje su ostali suprug, princ Edvard, vojvoda od Kenta, i njihovo troje dece.

Vest o njenoj smrti prvo je objavila kraljevska porodica na svom zvaničnom Tviter nalogu, a kralj, koji je u to vreme bio u Balmoralu, odmah je obavešten.

Zvanično saopštenje palate

„Sa dubokom tugom Bakingemska palata objavljuje smrt Njenog Kraljevskog Visočanstva Vojvotkinje od Kenta“, navodi se u saopštenju.

„Njeno Kraljevsko Visočanstvo je mirno preminula sinoć u Kensingtonskoj palati, okružena porodicom. Kralj i kraljica, i svi članovi kraljevske porodice, pridružuju se vojvodi od Kenta, njegovoj deci i unucima u njihovoj tuzi, sećajući se sa zahvalnošću dugogodišnje posvećenosti Vojvotkinje humanitarnim organizacijama, njene ljubavi prema muzici i njene iskrene empatije prema mladima.“

