Smrt u kraljevskoj porodici! Bakingemska palata se hitno oglasila i objavila tužne vesti
Bakingemska palata je danas objavila da je vojvotkinja od Kenta preminula u 92. godini.
Jedna od najelegantnijih i najomiljenijih članica kraljevske porodice svoje generacije, vojvotkinja je ostala upamćena po svojoj hrabrosti da krene svojim putem, ali i po svojoj neumornoj posvećenosti humanitarnom radu.
Elegancija, humanost i Vimbldon
Pored svoje uloge u javnom životu, vojvotkinja je decenijama bila simbol elegancije na tribinama Vimbldona. Posebno je ostala upamćena 1993. godine, kada je tešila češku teniserku Janu Novotnu, koja je u suzama napustila teren nakon poraza od Štefi Graf. Taj trenutak je postao deo sportske i ljudske istorije, a javnost ga je prepoznala kao dokaz vojvotkinjine topline i saosećanja.
Poslednji dani i porodična bliskost
Vojvotkinja je preminula u četvrtak uveče u Kensingtonskoj palati, okružena porodicom. Iza nje su ostali suprug, princ Edvard, vojvoda od Kenta, i njihovo troje dece.
Pogledajte u galeriji fotografije vojvotkinje od Kenta:
Vest o njenoj smrti prvo je objavila kraljevska porodica na svom zvaničnom Tviter nalogu, a kralj, koji je u to vreme bio u Balmoralu, odmah je obavešten.
Zvanično saopštenje palate
„Sa dubokom tugom Bakingemska palata objavljuje smrt Njenog Kraljevskog Visočanstva Vojvotkinje od Kenta“, navodi se u saopštenju.
„Njeno Kraljevsko Visočanstvo je mirno preminula sinoć u Kensingtonskoj palati, okružena porodicom. Kralj i kraljica, i svi članovi kraljevske porodice, pridružuju se vojvodi od Kenta, njegovoj deci i unucima u njihovoj tuzi, sećajući se sa zahvalnošću dugogodišnje posvećenosti Vojvotkinje humanitarnim organizacijama, njene ljubavi prema muzici i njene iskrene empatije prema mladima.“
