Melanija Trampponovo zauzima svoje mesto pored supruga Donalda Trampa u Beloj kući, donoseći sa sobom svoj prepoznatljiv osećaj za elegantnu i sofisticiranu modu.

Američki predsednik je na večeru u Beloj kući pozvao više od 20 vodećih tehnoloških lidera, među kojima su bili izvršni direktor Apple-a Tim Kuk, šef Mete Mark Zakerberg, suosnivač Majkrosofta Bil Gejts i direktorka Oracle-a Safra Kac. Taj događaj nije propustila ni prva dama, Melanija Tramp.

Melanija i Donald Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Prepoznatljiva elegancija

Melanija Tramp poznata je po svom minimalističkom i luksuznom modnom stilu koji odražava njenu sklonost neutralnim tonovima i izrazito ženstvenim komadima sa potpisima evropskih luksuznih brendova kao što su Chanel, Gucci i Ralph Lauren. Njeni omiljeni komadi uključuju elegantne kostime, kaput-haljine i laskave haljine A-kroja koje kombinuje sa nezaobilaznim salonkama sa štiklom dizajnera poput Manola Blahnika i Džimija Čua. Stilski je dosledna svojoj preferenciji prečišćene elegancije, koja balansira između klasične sofisticiranosti i povremenih upečatljivih dezena – što ju je učinilo jednom od najbolje odevenih prvih dama u istoriji.

Melanija je izgledala besprekorno, ako i uvek Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Ovog puta, bivša manekenka odlučila se za modni minimalizam i još jednom dovela poslovnu eleganciju do savršenstva. Izabrala je crnu sako-haljinu u kojoj je izgledala besprekorno. Haljina bez rukava imala je kopčanje sa strane, u stilu elegantnog sakoa, a poseban detalj bio je tanak kaiš u struku koji je izgledao veoma šik, ali je i efektno oblikovao siluetu.

Sofisticirani izgled upotpunila je minimalističkim nakitom, kao i frizurom – dugi, blago uvijeni talasi u boji meda, čime se američka prva dama priklonila sve popularnijem trendu plave kose, kojem nisu odolele ni Kejt Midlton ni Anđelina Džoli.

(Kurir.rs/tportal.hr)

