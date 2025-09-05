Slušaj vest

Poznata ruska glumica i bivša partnerka Miloša Bikovića, Aglaja Tarasova, zadržana je na moskovskom aerodromu Domodedovo nakon što je kod nje pronađeno 0,38 grama narkotika, prenela je agencija RIA Novosti.

Tarasova, koja je domaćoj javnosti postala poznata upravo zahvaljujući vezi sa srpskim glumcem, sa kojim je bila u romantičnoj vezi od 2016. do 2018. godine, uživa veliku popularnost u Rusiji.

Rođena je 18. aprila 1994. godine u Sankt Peterburgu. Potomkinja je poznatih roditelja – majka joj je proslavljena glumica Ksenija Rapoport, dok joj je otac Viktor Tarasov, uspešan biznismen.

U karijeri se istakla ulogom Naide Lapšine u filmu Led, za koju je nagrađena prestižnim priznanjem „Zlatni Orao“.

Aglaja je 2021. godine učestvovala u protestu u centru Moskve, nakon presude protiv opozicionara Alekseja Navaljnog. Policija ju je privela, a potom je puštena istog dana uz novčanu kaznu od 10.000 rubalja (105 evra).

Tereti se za krijumčarenje narkotika

Protiv Tarasove je pokrenut postupak po članu 229.1, stav 1 Krivičnog zakonika Rusije, koji se odnosi na krijumčarenje narkotika, psihoaktivnih supstanci i njihovih analoga. Za ovo krivično delo zaprećena je zatvorska kazna u trajanju od tri do sedam godina, prenosi Tanjug.

Prema navodima RIA Novosti, pozivajući se na izvore iz bezbednosnih službi, glumica je privedena upravo na aerodromu Domodedovo nakon što je pronađena sporna količina narkotika.

Aglaja Tarasova Foto: TASS / ddp USA / Profimedia

Nadležni su podneli zahtev za određivanje pritvora u ovom slučaju.

Komentari o vezi sa Bikovićem

Šira publika Aglaju pamti po ulozi Nađe Lapšine u filmu „Led“ (2018), gde je glumila rame uz rame sa srpskim glumcem Milošem Bikovićem, sa kojim je, prema pisanju medija, bila u dvogodišnjoj vezi. Upravo ta uloga donela joj je i prestižnu nagradu Zlatni orao za najbolju glumicu.

U ranijim intervjuima, Aglaja je govorila o svom odnosu sa Bikovićem, ističući da je privlače „huligani“, te da je to bio jedan od razloga što je bila u vezi sa srpskim glumcem.

Aglaja Tarasova Foto: Ekaterina Chesnokova / Sputnik / Profimedia

- On je Srbin i time je sve rečeno! A mene su uvek privlačili huligani, baš takvi, sa lukavim sjajem u očima - rekla je Aglaja za ruske medije svojevremeno o vezi sa Bikovićem.

