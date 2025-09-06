Samo nekoliko dana nakon što se vratila poslu nakon letnje pauze Kejt Midlton se ponovo pojavila u javnosti. Pleni lepotom, osmehom i stilom.

Kejt Midlton pojavila se na tribinama stadiona Brighton & Hove Albion kako bi bodrila engleski tim Red Roses. Princeza prisustvuje utakmici ženske reprezentacije Engleske koja se bori protiv Australije. Supruga princa Vilijama je pokroviteljka Ragbi saveza.

Fotografije Kejt Midlton na utakmici:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton na utakmici Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Blistala je danas dok je sa velikim uzbuđenjem pratila meč. Kejt Midlton predstavila se sa frizurom koju ne bira često, jer se češće pojavljuje sa potpuno puštenom kosom. Iskorak je napravila i jačom šminkom, a zna se da bi prema protokolu trebalo da izbegava naglašeno šminkanje. Ipak, poenta tog pravila je da se ne izgleda neodmereno i nekulturno, što Kejt Midlton nikada ne radi. I danas kada se pojavila ovako intenzivnije našminkana, pleni elegancijom.

Zna se i da Kejt Midlton nije strano da promeni poneko pravilo, sa željom da modernizuje monarhiju i da prati trendove.

Sa ovakvom frizurom manje dolaze do izražaja plavi pramenovi sa kojima se Kejt Midlton nedavno pojavila. Daily mail piše i da je ta promena posledica boravka na suncu tokom letovanja u Grčkoj pa se kosa dodatno prosvetlila uz farbanje. Danas čak deluje i da se ponovo ofarbala i vratila tamnijoj boji.

Kejt Midlton s osveženim, plavkastim pramenovima u Londonu Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Kejt Midlton zabeležila je sjajno modno izdanje, odabravši crno - belu odevnu kombinaciju. Odelo joj stoji kao saliveno.

Princeza je poznata kao veliki ljubitelj sporta, odnosno raznih sportskih disciplina, od tenisa, preko trčanja, veslanja pa do ragbija. I kada je njena službena dužnost, u skladu sa tim, posebno pleni. Bravo, Kejt!

(Kurir.rs/ Žena)

