Danas se navršavaju tri godine od smrti kraljice Elizabete II, događaja koji je zauvek obeležio britansku monarhiju. 8. septembra 2022. godine, zemlja je izgubila monarha koji je vladao neverovatnih 70 godina, dok je kraljevska porodica ostala bez matrijarha.

Ali usred tuge, dogodio se i porodični skandal u koji su umešani princ Hari i Megan Markl.

Poslednja fotografija kraljice Elizabete II Foto: Jane Barlow/WPA-Pool/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Čarls zabranjuje Megan ulazak u Balmoral

Prema izvorima iz palate, kralj Čarls III je zamolio Harija da ne dovodi Megan na bdenje pored samrtne postelje kraljice u zamku Balmoral. Iako su Hari i Megan tog dana bili u Britaniji, njihov plan da zajedno putuju u Škotsku izazvao je haos iza zidina palate.

Prema izvorima, Hari je bio u Frogmor Vikendici kada ga je otac pozvao i jasno stavio do znanja da Megan nije dobrodošla.

„Čarls je rekao Hariju da je neprikladno da Megan bude u Balmoralu u tako tužnom trenutku. Takođe mu je rečeno da Kejt neće ići, tako da bi broj prisutnih trebalo da bude ograničen na članove uže porodice“, rekao je izvor u to vreme.

Obrt u poslednjem trenutku

Vest da će Megan i Hari zajedno putovati u Škotsku objavljena je u medijima u 13:53, što je izazvalo šok u palati. Međutim, samo pola sata kasnije, stigla je ispravka – putovaće samo Hari.

Princ Hari i Megan Markl na javnom pojavljivanju ispred zamka Vindzor, pored njih prolaze princ Vilijam i Kejt Midlton Foto: Pool / Zuma Press / Profimedia

Neki veruju da par nije razmišljao o tome da Kejt Midlton ostane u Londonu i da bi Meganin odlazak delovao neprikladno, dok drugi tvrde da joj je zapravo zabranjen dolazak. U svakom slučaju, palata je osetila olakšanje kada je potvrđeno da će Hari putovati sam.

U svojim memoarima, „Spare“, Hari je napisao da očev razlog „nije imao smisla i bio je uvredljiv“, ali je popustio kada je shvatio da nijedna od žena članova porodice – uključujući Kejt – neće biti tamo.

Memoari princa Harija Foto: EPA Andy Rain

Hari je stigao prekasno

Nažalost, princ Hari nije uspeo da se oprosti od bake. Njegov avion je sleteo u 19:52, sat i po nakon što je palata objavila smrt kraljice Elizabete II.

Primetno je da Hari nije bio deo porodične grupe koja je zajedno letela iz RAF Northolta u Aberdin. U knjizi je takođe otkrio da je prvi put video vest o smrti svoje bake na veb-sajtu Bi-Bi-Sija.

„Kada je avion počeo da sleće, video sam kako mi se telefon upali. Meg mi je poslala poruku: 'Javi mi se čim možeš.' Pogledao sam Bi-Bi-Si i shvatio – baka je mrtva, tata je kralj“, napisao je Hari.

princ Hari zamišljen Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Privid jedinstva sa Vilijamom i Kejt

Uprkos tenzijama, nekoliko dana kasnije, Hari i Megan su se pridružili princu Vilijamu i Kejt u javnom nastupu ispred zamka Vindzor. Pokušali su da pokažu jedinstvo šetajući zajedno i razgovarajući sa javnošću, ali kraljevski biografi tvrde da je sve to bila iluzija.

Novinar Robert Džobson je u svojoj knjizi „Naš kralj“ otkrio da je Vilijam predložio zajednički izlazak, dok je Kejt privatno priznala da je to bilo „jedno od najtežih iskustava“ za nju.

Megan o bolnom razdvajanju od dece

Tokom svog skoro tronedeljnog boravka u Britaniji, Megan i Hari su takođe prisustvovali kraljičinoj sahrani 19. septembra 2022. Kamera je zabeležila emotivan trenutak kada je Megan obrisala suzu dok je čekala ispred Vestminsterske opatije.

Megan je kasnije priznala da joj je razdvajanje od dece bilo izuzetno teško. „Najduže nisam bila sa Arčijem i Lilibet skoro tri nedelje. Nisam se osećala dobro“, rekla je dizajnerki Tani Frans.

Megan je obrisala suzu dok je čekala ispred Vestminsterske opatije Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Da li dolazi do pomirenja?

Iako tenzije tinjaju već dugo, u julu ove godine usledio je „mirovni sastanak“, kada je portparol Harija i Megan viđen kako se sastaje sa timom kralja Čarlsa. Medijski izveštaji sada sugerišu da bi konačno moglo doći do pomirenja.

Hari će se vratiti u London 8. septembra, na treću godišnjicu kraljičine smrti, na dobrotvorni događaj dodele nagrada WellChild, a očekuje se i da će se sastati sa kraljem – prvi put u poslednjih 20 meseci.

